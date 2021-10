O Cruzeiro faz o último trabalho na manhã deste sábado (2), antes de encarar o Brasil de Pelotas, domingo, às 11h, no Independência. Embora o departamento médico estrelado não estipule prazo para retorno de jogadores lesionados, o atacante Wellington Nem pode ser a novidade para o duelo contra os gaúchos. Contudo, a comissão ainda vai avaliar a condição do atleta.

O camisa 21 estrelado sofreu lesão muscular na coxa direita, no empate com o Vasco em 1 a 1, no último dia 21, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira e pode ser relacionado para o compromisso do fim de semana.

Quem também participou da atividade foi o meia Marcinho, ausente das últimas partidas, devido a incômodo no pé direito. Neste caso, porém, o aproveitamento do jogador diante do Brasil é improvável.

O lateral-direito Norberto voltou a treinar após mais de um mês em tratamento. Ele sofreu lesão muscular na coxa direita, na vitória diante do Confiança por 1 a 0, em 20 de agosto, pela 20ª rodada. No entanto, ainda precisará recuperar a condição física para voltar aos planos.