Duas comunidades católicas de BH prepararam, para esta sexta-feira (1), celebrações pelo dia de Santa Teresinha do Menino Jesus.

No bairro Alto Barroca, região Oeste da capital mineira, a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus da Santa Face realiza a seguinte programação:

18h30 – Adoração e Bênção do Santíssimo

9h30 – Missa (2º dia do Tríduo)

No domingo, dia 3, há missa solene, com bênção de rosas, às 9h, 15h e 19h30. Todas as missas serão transmitidas pelo YouTube.

Já a paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha, no bairro Santa Tereza (cuja igreja foi recentemente tombada), região Leste de BH, traz a seguinte programação nesta sexta-feira.

15h – Celebração Eucarística da Misericórdia

18h – Oração do Terço de Nossa Senhora

18h30 – Celebração Eucarística (presencial e transmitida). No local, haverá atração cultural após a missa, com a banda Forró du Katito e barraquinhas.

Ao longo do sábado e do domingo, outras celebrações ocorrem de forma presencial e com exibição na paróquia. As transmissões ocorrem no canal do Youtube da paróquia, que pode ser acessado neste link.

Santa Teresinha

A Igreja Católica prega que Santa Teresinha nasceu em Alençon, na França, em 1873, em uma família modesta e cristã. Aos 15 anos, ela entrou para o Mosteiro das Carmelitas em Lisieux e teve uma vida de oferecimento de pequenos “gestos e sacrifícios a Deus pela salvação das almas” .

Ela morreu aos 24 anos, no dia 1º de outubro de 1897, e teria prometido uma chuva de rosas. Foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925. Santa Teresinha foi declarada Patrona Universal das Missões Católicas em 1927, pelo Papa Pio XI. foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II em 1997.