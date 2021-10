Neste sábado (2), América e Cuiabá entram em campo às 17h, pela 23ª rodada do Brasileirão. E o embate promete ser especial, principalmente, para os atletas que defenderam as camisas adversárias nas últimas temporadas, como Alê e Fabrício Daniel, do Coelho, e Paulão e Anderson Conceição, do Dourado.

O meia Alê, autor do gol do América no último jogo, defendeu a camisa do Cuiabá por três temporadas, em 2017, 2018 e 2019. Neste período, ainda teve breve passagem pelo Uberlândia. O jogador de 31 anos atuou em 73 jogos, sete gols e uma assistência. Alê esteve no time que foi vice-campeão da Série C, e conquistou o acesso à segunda divisão. Também garantiu a Copa Verde (2019) e o Campeonato Matogrossense (2019).

Outro jogador que está no Coelho e teve passagem pelo clube do Mato Grosso é o atacante Fabrício Daniel. Porém, o cenário foi outro: foram apenas três meses no Cuiabá, oito jogos disputados (inclusive, contra o América, pela Série B) e nenhum gol marcado. Agora no Coelho, são dez jogos e dois gols marcados.

No Cuiabá há nomes que também vestiram a camisa do América e fizeram história, mais especificamente, zagueiros. A começar por Anderson Conceição, de 31 anos, que passou pelo Coelho em 2015 e ajudou na conquista do acesso à Série A de 2016. Terminou a temporada como titular e no total atuou em 43 partidas, e marcou um gol.

Outro nome conhecido é de Paulão, que passou pelo América em 2018 e 2019. O jogador foi titular em 34 jogos entre Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B. Fez parte do elenco que teve recuperação histórica na segunda divisão daquele ano com Felipe Conceição.