Pouco mais de 30 dias depois de deixar o cargo de chefe de gabinete de Alexandre Kalil (PSD), Alberto Lage explicou o motivo da saída. Em áudio que a reportagem de O Tempo teve acesso, ele denuncia um suposto Caixa 2 dentro da prefeitura. As irregularidades seriam cometidas pelo atual secretário de Governo Adalclever Lopes.

A suspeita de Alberto Lage é de que Adalclever estaria usando a possibilidade de campanha de governador de Alexandre Kalil para arrecadar dinheiro. “A suspeita que eu passei para o prefeito, que eu não acreditava que o prefeito podia estar nisso, era que o senhor Adalclever estava usando o dinheiro para si próprio ou para financiar uma campanha dele para deputado estadual. Essa foi a impressão que eu tive e transmiti ao prefeito”, narrou Lage.

A desconfiança foi transmitida ao prefeito de BH no dia 6 de julho e, na época, Kalil teria refutado qualquer possibilidade de Caixa 2 no executivo municipal e disparado contra Alberto Lage. “Como o prefeito me respondeu na hora que isso não procedia, e que eu estava com ciúmes de veado do Adalclever, e que minha opinião era coisa de veado, a nossa relação ficou insustentável. Ainda assim eu não tenho nada que falar do prefeito. Não tenho nada que o desabone”, citou no áudio.

“Mas eu acho, sim, que o senhor Adalclever traz influência e pode acabar atraindo financiamento que não deveria para a campanha”, prossegue.

Ouça o áudio completo:

Procurado pela reportagem, o prefeito Kalil descartou o teor da conversa citada por Lage, afirmou não ser homofóbico e ressaltou a confiança em Adalclever. “O Prefeito Alexandre Kalil não tomou conhecimento dessa reunião citada por Alberto Lage, na época. O Prefeito ressalta sempre teve uma relação muito próxima com Alberto e de maneira nenhuma é homofóbico. Também não acredita nas acusações feitas contra o Secretário Adalclever Lopes”, declarou.

Alvo da denúncia, Adalclever foi também procurado pela reportagem, mas ainda não foi localizado para se manifestar sobre o caso.