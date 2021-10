A novela envolvendo a modelo Andressa Urach e seu ex-marido, Thiago Lopes, não para de ganhar novos capítulos. O casal passa por uma agitada separação . Dessa vez, o empresário apareceu com a polícia na porta da boate Gruta Azul, casa de shows para maiores de idade em Porto Alegre. Andressa, que espera um filho de Thiago, falou sobre a situação nas redes sociais: “Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê? Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida”, disse a modelo.

“Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo”, continuou Andressa em depoimento nas redes sociais.

Depois da confusão, o empresário publicou uma foto que mostra a modelo em sua casa. “Em casa. E bem pianinha”, escreveu ele. Thiago também publicou uma foto que a ex-mulher tirou dele quando ele chegou na boate com a polícia: “Atenção, prostíbulo Gruta Azul. Vai ser assim agora”.

Desabafo

Nesta quinta (30), Andressa Urach participou do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, e fez um desabafo. Segundo a modelo, o ex-marido, que é oficial de justiça, quer interná-la em uma clínica psiquiátrica contra sua vontade. Andressa ainda afirmou que Thiago Lopes quer interditá-la por estar grávida e ter dito que voltaria a se prostituir para se sustentar.

“Saibam que, se eu for internada, isso é uma injustiça, porque estou grávida. É triste, não queria que fosse assim, ele é pai do meu filho e tenho um carinho e respeito muito grande por ele. Infelizmente, está acabando desta maneira”, disse a modelo.