Crianças, idosos, animais… na agenda do Hoje é Dia, do mês de outubro, há datas de comemorações e reflexões e, independentemente da idade, pelo menos um dia de folga está garantido aos trabalhadores brasileiros: no dia 12 (Dia das Crianças e da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida). Para profissionais da educação, a depender dos calendários das cidades e estados, o descanso pode ser prolongado, já que o dia 15 é dia de homenagear os professores.

Mesmo que o mês de outubro seja mais recordado por causa do dia das crianças (12), o dia 1º é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Na mesma data, é também o Dia Mundial da Música.

O meio ambiente é contemplado em outubro, com o Dia Mundial dos Animais (4) e também do Habitat. No dia 5 – dez dias antes da data brasileira -, é o Dia Mundial do Professor, em data instituída pela Unesco. Outro momento de reflexão é o dia 10, porque trata da conscientização sobre a saúde mental e também é data nacional no combate à violência contra a mulher.

O dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, teve, há 90 anos, a inauguração do Cristo Redentor. Outro fato histórico do mês aconteceu no dia 23, no ano de 1906, em Paris: um brasileiro mudou a história com o primeiro voo de um avião. Alberto Santos-Dumont, há 115 anos, deixou o mundo boquiaberto com voo do 14-Bis. Em homenagem ao feito, a Força Aérea Brasileira instituiu o 23 de outubro como dia dessa Força Armada, que completa, em 2021, 70 anos de história.

Os últimos dias de outubro homenageiam as artes, como o dia 29 (110 anos de Nelson Cavaquinho e Dia Nacional do Livro) e dia 31 (Dia Nacional da Poesia e do Dia do Saci). Ainda fechando o mês, o Dia das Bruxas, comemoração tradicional em países do hemisfério norte.

As datas são alguns dos 117 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].

Confira a relação completa de datas e fatos do Hoje é Dia do mês de outubro:

Outubro de 2021 1 Dia Internacional das Pessoas Idosas – comemoração também conhecida como Dia Internacional do Idoso e instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na Resolução nº 456, de 14 de dezembro de 1990, que está oficializada no Brasil como Dia Nacional do Idoso Dia Mundial da Música – comemoração internacional, que foi instituída por uma resolução de 1973 da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música Dia Mundial do Vegetarianismo – comemoração internacional de vegetarianos, que foi instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovada em 1978 pela União Vegetariana Internacional 2 Nascimento do músico, compositor e ator britânico Gordon Matthew Thomas Sumner, o Sting (70 anos) Dia Internacional da Não-Violência – comemoração instituída pela ONU em resolução de 15 de junho de 2007, para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento – comemoração conforme lei nº 11.619, de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada ao Dia Internacional da Não-Violência Presidente Juscelino Kubitschek visita pela primeira vez a Praça do Cruzeiro, marco geodésico da construção da Nova Capital (65 anos) Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – data móvel. Esse é o prazo estabelecido pelo edital lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para a realização de eventos em todo o país. Contudo, há espaços científicos que possuem calendário próprio, tais como UFRJ (a partir do dia 5 de outubro); Fiocruz (04 de outubro) e UFMG (23 de outubro) 3 Nascimento do compositor norte-americano Steve Reich (85 anos) – considerado um dos mais importantes compositores da música minimalista e da música modalista Morte do paulista Nabor Pires Camargo (25 anos) – considerado um dos mais importantes clarinetistas brasileiros, teve intensa atuação como instrumentista e compositor em São Paulo. Sua importância transcende a atuação como intérprete e compositor, já que deixou álbuns dedicados ao estudo da clarineta e um método de clarineta aprovado e recomendado pelo Conservatório de São Paulo Instituição do Código de Processo Penal Brasileiro (80 anos) Entra em vigor, pela primeira vez no Brasil, o horário de verão (90 anos) Início da utilização da urna eletrônica nas eleições brasileiras (25 anos) 4 Morte do compositor, cantor e pintor fluminense Heitor dos Prazeres (55 anos) – um dos pioneiros na composição dos sambas, que participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil Registro do domínio wikileaks.org, do projeto Wikileaks (15 anos) – a Wikileaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica, em sua página, postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis Dia Mundial dos Animais – comemoração internacional, celebrada em homenagem ao dia de São Francisco de Assis Início da Semana Mundial do Espaço – o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967 Dia Mundial do Habitat – data móvel da primeira segunda-feira de outubro. Comemoração que foi instituída pela ONU na Resolução nº 40/202A, de 17 de dezembro de 1985, após a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 5 Morte do inventor e executivo norte-americano Steve Jobs (10 anos) – fundador da Apple Morte do cantor fluminense Mário Reis (40 anos) – cantor da Era do Rádio. Em 1939, gravou quatro músicas e participou de um programa da Rádio Nacional com Francisco Alves e Jean Sablon (da França); já em 1940, lançou duas músicas para o carnaval Nascimento do ator, cantor, compositor, autor, apresentador de TV e político mineiro Moacyr Franco (85 anos) Anúncio do da primeira versão oficial do sistema operacional Linux, versão 0.02. por Linus Torvalds (30 anos) – sistema operacional desenvolvido com o propósito de colaboração para a filosofia de promoção de software livre e de código aberto Assinada a Convenção de Beberibe, que pacificou o conhecido Movimento Constitucionalista de 1821, movimento armado que culminou com a expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco (200 anos) Dia Mundial dos Professores – data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania 7 Como parte das operações militares da “Guerra ao Terror”, os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Afeganistão (20 anos) 8 Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical – comemoração criada pela Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe Dia do Nordestino – criado em 2009, ano do centenário do nascimento de Patativa do Assaré 9 Nascimento do compositor mineiro Fernando Brant (75 anos) Dia do Atletismo – homenageia uma das práticas esportivas mais antigas do mundo, conhecida por usar os movimentos primários do ser humano: correr, andar, saltar e arremessar Dia Mundial dos Correios – criada pela ONU, homenageia a criação da União Postal Universal 10 Nascimento do ator, autor e apresentador fluminense Miguel Falabella (65 anos) A Banda (Chico Buarque de Hollanda), interpretada por Nara Leão, bem como Disparada (Geraldo Vandré/Théo de Barros), interpretada por Jair Rodrigues, Trio Marayá e Trio Novo, dividem o 1º lugar no II Festival da Música Popular Brasileira, na TV Record (55 anos) Dia Mundial da Saúde Mental – comemoração internacional, que foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992 Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher – comemorado desde 1980, marca a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil 11 Morte do cantor e compositor Renato Russo (25 anos) – líder da banda Legião Urbana, faleceu vítima de complicações da Aids Nascimento do cantor e compositor baiano Tom Zé (85 anos) Dia Internacional da Menina – comemoração instituída pela ONU, marca os progressos realizados na promoção dos direitos das meninas e mulheres adolescentes e reconhece a necessidade de se ampliar as estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo Dia de Colombo – nos Estados Unidos, o Dia de Colombo é uma data móvel, celebrada na segunda segunda-feira de outubro, que comemora a chegada de Cristóvão Colombo à América e também é dedicado à influência da cultura italiana Lançamento do programa Escolinha Mirim, veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (67 anos) – visava ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras Início da Radioagência Nacional (16 anos) 12 Morte da atriz matogrossense Glauce Rocha (50 anos) Morte do compositor e poeta fluminense Mário Rossi (40 anos) – foi responsável por letras que entraram para a história da música popular brasileira Dia das Crianças – instaurado pelo presidente Artur Bernardes em 1924, só veio a ser amplamente comemorado após uma campanha publicitária em 1960 Dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Dia da Hispanidade – Feriado nos países de língua espanhola na América que comemora a chegada de Cristóvão Colombo à América Inauguração do Monumento do Cristo Redentor (90 anos) 13 Nascimento do compositor e gaitista gaúcho Eduardo Nadruz, o Edu da Gaita (105 anos) Morte do regente, compositor e letrista pernambucano Sofonia Dornelas (80 anos) Nascimento do cantor e compositor norte-americano de música folk rock Paul Simon (80 anos) – ficou conhecido por ter feito parte da dupla Simon & Garfunkel. Compôs temas de grande sucesso como The Sound of Silence, Mrs. Robinson e Bridge Over Troubled Water . Foi considerado o 93º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone O cantor e compositor norte-americano Bob Dylan é anunciado Nobel de Literatura, tornando-se o primeiro letrista a receber a honraria (5 anos) Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais – instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas 14 Dia Mundial da Visão – comemoração móvel (2ª quinta-feira de outubro), sob responsabilidade da Organização Mundial da Saúde e Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira 15 Estreia televisiva do grupo Os Mutantes no programa dominical O Pequeno Mundo de Ronnie Von, transmitido pela TV Record (55 anos) Dia Internacional das Mulheres Rurais Dia do Professor – criada em comemoração ao decreto de Dom Pedro I, que instituía o ensino elementar no Brasil Pedra fundamental da Catedral Militar Rainha da Paz, da Arquidiocese Militar do Brasil, é abençoada pelo Papa João Paulo II em 1991, durante sua visita ao Brasil (30 anos) 16 Nascimento do cantor, compositor e político mineiro Agnaldo Timóteo (85 anos) Dia Mundial da Alimentação – instituído pela ONU em comemoração à data de criação da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), data é celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação 17 Nelson Piquet conquista seu primeiro título mundial de Fórmula 1 (40 anos) Os cientistas Marina Demaria Venâncio e Hani Rocha El Bizri vencem o Green Talents Award, prêmio concedido pelo Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha (5 anos) Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza – comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da ONU em 1992 18 Nascimento do cantor e compositor norte-americano Charles Edward Anderson Berry, o Chuck Berry (95 anos) – um dos pioneiros do gênero rock and roll. Com canções como Maybellene (1955), Roll Over Beethoven (1956), Rock and Roll Music (1957) e Johnny B. Goode (1958), Berry refinou e desenvolveu o rhythm and blues nos principais elementos que tornaram o rock and roll distinto Nascimento do educador, miitar e político fluminense Benjamin Constant (185 anos) Morte do inventor norte-americano Thomas Edison (90 anos) Dia Mundial da Menopausa – comemoração internacional, criada com o objetivo de alertar as mulheres sobre as mudanças que acontecem com seu corpo e incentivá-las a procurar um especialista que possa auxiliá-las a passar por essa fase da vida feminina com mais tranquilidade. Tem o apoio da Organização Mundial da Saúde e de várias ONGs do Brasil e do mundo 19 O inventor Alberto Santos Dumont contornou a Torre Eiffel em seu balão dirigível nº 6, recebendo o Prêmio Deutsch e tornando-se internacionalmente reconhecido (120 anos) 20 Morte do ex-ditador da Líbia Muammar al-Gaddafi (10 anos) Nascimento do rapper norte-americano Calvin Cordozar Broadus, Jr., o Snoop Dogg (50 anos) Nascimento do compositor paulista Benedito Seviero (90 anos) – um dos mais importantes nomes da música sertaneja Dia do Arquivista – comemorado no Brasil para marcar a data da proposição de um Arquivo Público no Brasil, em 1823 e também da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, em 1971 Dia Mundial da Estatística – comemoração internacional instituída pela ONU em tributo a este serviço, que é tido como um suporte fundamental para a tomada de decisões governamentais e para cidadania consciente Dia Mundial da Osteoporose – comemoração internacional adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose, que visa à conscientização global sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose Dia do Poeta – criado em razão do Movimento Poético Nacional, que surgiu na mesma data, em 1976, na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti Del Picchia Realização da 1ª Bienal de São Paulo (70 anos) 21 Nascimento do compositor inglês Malcolm Arnold (100 anos) – um dos mais importantes compositores do século XX. Compôs nove sinfonias, duas óperas, mais de 20 concertos, mas o seu nome ficará para sempre associado ao cinema, tendo escrito temas para 132 filmes Dia Nacional do Ecumenismo 22 Nascimento do ator, cantor, compositor e apresentador paulista Rolando Boldrin (85 anos) Nascimento da historiadora paulista Alice Piffer Canabrava (110 anos) – autora de uma das primeiras pesquisas tipicamente acadêmicas da área de história econômica no Brasil, fundadora de uma revista especializada e da Associação dos Professores Universitários de História, mais tarde chamada de Associação Nacional de História (ANPUH) 23 O avião 14-Bis, criação do inventor brasileiro Santos Dumont percorreu 60 metros em sete segundos, a uma altura de aproximadamente dois metros, perante mais de mil espectadores. Esteve presente a Comissão Oficial do Aeroclube da França, entidade reconhecida internacionalmente e autorizada a homologar qualquer evento significativo, tanto no campo dos aeróstatos como no dos mais pesado que o ar (115 anos) Dia da Força Aérea Brasileira Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – data móvel Dia do Aviador – a data faz referência ao vôo do inventor brasileiro Alberto Santos Dumont pilotando o avião 14 BIS 24 Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento – comemoração instituída pela 27ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano Dia das Nações Unidas – comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da Carta das Nações Unidas, de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então URSS (União Socialista das Repúblicas Soviéticas) Aniversário de Manaus – feriado municipal Criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (14 anos) 25 Nascimento do escritor e jornalista maranhense Humberto de Campos (135 anos) Nascimento do pintor espanhol Pablo Picasso (140 anos) Dia Nacional da Saúde Bucal – foi instituída pela Lei nº 10.465, de 27 de maio de 2002. Marcar a data da assinatura do Decreto Imperial nº 9.311, de 25 de outubro de 1884, que criou os primeiros cursos de graduação de Odontologia no Brasil, inicialmente autorizados a funcionar nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e Salvador 26 Nascimento do cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor cearense Antônio Carlos Belchior (75 anos) Morte do pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista fluminense Di Cavalcanti (45 anos) Morte do compositor, arranjador e maestro fluminense Rogério Duprat (15 anos) – um dos maiores responsáveis pela ascensão da Tropicália, personalizando o som do então emergente movimento musical com arranjos bem elaborados, criativos e perfeitamente antenados com as tendências internacionais da época. Ele era o grande responsável pelos efeitos sonoros inovadores de psicodelia e experimentalismo presentes no movimento, junto ao produtor Manoel Barenbein Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre – comemorado no Brasil para marcar a data da entrada para votação de um projeto de lei de iniciativa popular pelo passe livre, para ser aprovado em 4 de novembro de 2005, na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Busca aprofundar o debate sobre o direito de ir e vir das pessoas, sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades e sobre um novo modelo de transporte para o Brasil, além de lutar por um transporte público fora da iniciativa privada, que garanta o acesso universal pelo passe livre para todas as camadas da população brasileira 27 Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual – comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980 28 Morte do ator, diretor teatral, escritor, crítico e roteirista fluminense Bernardo Jablonski. (10 anos) Morte do advogado, político, orador, magistrado e poeta baiano Franklin Américo de Meneses Dória, conhecido como Franklin Dória, o Barão de Loreto (115 anos) – membro fundador da Academia Brasileira de Letras O presidente norte-americano Grover Cleveland inaugura a Estátua da Liberdade, em Nova York (135 anos) Dia Internacional da Animação – comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação, que é apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, que acontece na data da primeira apresentação de Teatro Ótico, do artista francês Émile Reynaud, que apresentava cenas animadas, Pantomimas Luminosas no Museu Grévin em Paris Dia do Servidor Público – data instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937. 29 Nascimento do sambista fluminense Nelson Cavaquinho (110 anos) Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral – comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia; tem por fim conscientizar e prevenir sobre esse mal que chega a atingir uma a cada seis pessoas Dia Nacional do Livro – comemoração criada em 1966, em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia, em 1810 30 Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra – a data homenageia os profissionais da área e lembra do papel essencial que este profissional desenvolve, ajudando a manter a boa saúde da mulher e da sua gestação Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo 31 Morte do educador, professor, e escritor pernambucano Antônio Carneiro Leão (55 anos) – imortal da Academia Brasileira de Letras Morte do ilusionista húngaro Harry Houdini (95 anos) – foi um dos mais famosos escapologistas e ilusionistas da história A tragédia no voo TAM 402 deixou 99 mortos em Jabaquara, em São Paulo (25 anos) Dia Nacional da Poesia – comemoração instituída em 2015, tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX Dia das Bruxas (Halloween) – comemoração tradicional em países do hemisfério norte. É festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis, e que tem como origem a celebração celta do Festival de Samhain, no final da temporada de colheitas Dia do Saci – criado em 2003 com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas Dia Mundial da Poupança Dia Mundial das Cidades