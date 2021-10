Um homem colocou fogo em um lixo para “limpar” o quintal de casa e perdeu o controle das chamas que atingiram uma casa de dois pavimentos, na manhã desta sexta-feira (1), em Ipatinga, no Vale do Aço. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi colocado por um amigo da família da residência incendiada.

“As chamas atingiram algumas bananeiras e o fogo propagou para a varanda da residência causando pequenos danos em alguns móveis, pintura da casa e rede elétrica. Não houve vítimas, os militares efetuaram o combate às chamas e debelaram o incêndio”, informaram os bombeiros.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura do imóvel não foi abalada e não há risco de desabamento. Foram utilizados aproximadamente 8.000 litros de água para apagar o fogo e a moradora foi orientada a procurar um profissional habilitado para verificar a rede elétrica antes de tentar religá-la.