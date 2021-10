Eu já vinha destacando desde a eliminação para o Palmeiras na Libertadores, na última terça-feira, que a diretoria e a comissão técnica do Galo teriam que redobrar os cuidados com o lado emocional do grupo para a sequência da temporada. E ontem veio essa bomba com a investigação da Polícia Federal em cima do Diego Costa. Imagino como deve estar o clima na Cidade do Galo para o jogo de amanhã contra o Internacional. Claro que nas entrevistas todos os jogadores vão tentar despistar, dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente que está há muito tempo no futebol sabe que essas situações mexem com o emocional das pessoas. São seres humanos, poxa. Não tem jeito. Mas é impressionante como a coisa acontece no Atlético. Quando tudo está indo bem de repente parece que bate um vento por lá e muda tudo. Quantas vezes já vi situações assim. Mas vamos em frente. Amanhã a gente fala sobre o jogo. Um abraço!

