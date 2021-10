Na próxima segunda-feira (4), em uma cerimônia com a presença do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor de Azevedo, a Capela Currial de São Francisco de Assis, mais conhecida como Igrejinha da Pampulha, vai receber o título de santuário.

A data marca o dia do padroeiro do templo e desde essa sexta-feira (1) até o dia do recebimento do título, os visitantes podem participar de uma programação de comemoração especial, intitulada Festa de São Francisco de Assis.

De acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, o título de santuário é dado para as igrejas que possuem características de receber peregrinos de lugares distantes. De posse do título, o santuário tem a obrigação de ampliar suas atividades a partir de três pilares da igreja: evangelização, cultura e a ação social.

O padre Edinei Almeida Costa nomeado o reitor do santuário, explica que com o recebimento do título o local terá que, obrigatoriamente, aumentar o número de missas, a presença do sacerdote no santuário e realizar ações sociais e culturais.

“A partir do dia 4, além das missas diárias, teremos momentos transmitidos pela internet da palavra de Deus, teremos momento junto aos moradores de rua, momentos de conscientizar são só pela questão das obras de Portinari e Niemeyer, mas também dos jardins de Burle Marx que são tão sagrados quanto a igreja no coração de todos nós”, explicou.

Como parte da programação da Festa de São Francisco de Assis, os visitantes puderam fazer nesta sexta-feira (1º) uma visita guiada pela capela. Os guias são estudantes de arquitetura e turismo das universidades PUC Minas e UFMG.

“Eles tem apresentado, de forma gratuita, tudo aquilo que compõe esse espaço da Igreja de São Francisco de Assis”, explicou o padre.

Neste Sábado (2), as visitas vão ocorrer a partir das 14h. No domingo (3), além da Santa Missa em três horários ao longo do dia, haverá ainda a distribuição de mudas de lírios. Na segunda-feira (4), a missa com dom Walmor está marcada para às 18h.

Público

Antes da pandemia de Coronavírus, a Igreja já chegou a receber cerca de 20 mil pessoas por mês. Já com o título de santuário e com a flexibilização cada vez menos restritiva por conta da aproximação do fim da pandemia, padre Ednei acredita que esse número, no futuro, deve ser superado.

“Com pandemia, no mês passado, nós chegamos a 3.700 pessoas, mas fora da pandemia chegamos até 20.000 pessoas por mês. Se Deus quiser, a vacina sendo realidade para todos e quando superarmos a pandemia, a expectativa é de que possamos superar essa marca de 20.000 visitantes por mês. Até porquê essa oportunidade de elevação da igreja para santuário traz um destaque maior”, pontuou o padre.

Programação.

Informações sobre a Festa de São Francisco de Assis podem ser encontradas no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. A presença nas missas precisa ser agendada com antecedência ou também através do portal na internet.

Clique aqui e veja a programação da festa.