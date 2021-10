Vanderlei Luxemburgo confia na evolução de Vitor Leque e vê o jovem como futuro do Cruzeiro após promover a sua estreia como titular diante do Guarani, na noita da última quarta-feira (29), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

O técnico acredita que o atacante tem grande potencial e pode se tornar o futuro do clube mineiro. Luxa ainda destaca a proximidade com o departamento de base durante o seu trabalho na Toca da Raposa II.

“É um jogador que botei para jogar em função do que vinha jogando no sub-20. É um garoto que tem potencial, e a gente tem que botar para jogar. A gente está olhando a categoria de base e estamos fazendo um trabalho integrado”, destacou.

“Eles trabalham junto com a gente. É importante abrir espaço, porque o ativo do clube não está em marketing e nem bilheteria, até porque não tem bilheteria, o ativo está na base. O ativo todo do clube praticamente está ali”, acrescentou.

Vitor Leque atuou em duas partidas do Cruzeiro. Ele foi acionado no segundo tempo da derrota para o CSA, no domingo (26), e jogou como titular no empate diante do Guarani, nessa quarta-feira.