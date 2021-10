Cinquenta e cinco porcento das 853 cidades mineiras não registraram nenhuma morte em decorrência da Covid-19 em setembro, informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (1º). “Segundo dados retirados do sistema SIVEP, no dia 01/10/2021, com preenchimento sob responsabilidade dos municípios, 470 municípios de Minas Gerais não registraram óbitos nos últimos 30 dias”, detalhou a pasta.

A forte aceitação da vacina é apontada como um dos motivos por derrubar os números de vidas perdidas, além de reduzir hospitalização, casos confirmados da doença e transmissão do vírus. Em Minas, até esta sexta-feira (1º), 51,82% da população adulta completou o esquema de imunização, e 90,46% dos moradores com mais de 18 anos receberam a primeira dose.

Agora, a imunização avança entre os adolescentes de 12 e 17 anos, e também entre os idosos com mais de 60 anos, que estão tomando a dose de reforço para aumentar a proteção contra a enfermidade. Mas, apesar da boa notícia, ainda é preciso cautela.

A despeito das quedas de todos os indicadores, em setembro Minas Gerais contabilizou 3.985 mortes para a Covid-19. Desde o início da pandemia, foram 54.613 pessoas no Estado que não resistiram ao vírus. No território mineiro, 98,5% dos municípios tiveram óbitos pela doença – apenas 12 continuam ilesos e sem mortes.

Bons números

A SES informou que, em setembro, houve queda de 30% nas internações por Covid. “As internações são um retrato fiel do avanço ou retrocesso da Covid no Estado. Esses números em quedas constantes confirmam a eficácia da vacinação”, enfatizou o secretário de saúde Fábio Baccheretti.

“Fechamos setembro com esse dado importante e lembramos que o Governo do Estado recebeu no prazo previsto as vacinas em quantidades suficientes para que todos fossem imunizados com ao menos uma dose. A campanha continua e, graças a esse avanço, estamos conseguindo diminuir a intensidade da doença”, destacou o gestor.

Graças a imunização coletiva, todas as 14 macrorregiões de saúde continuam na Onda Verde, a mais flexível do Minas Consciente.