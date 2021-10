O Mapa de Risco da Covid-19 , divulgado nesta -feira (1º), aponta redução de 37% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e de 38% no número de óbitos provocados pela doença, a maior queda desde o início do estudo, em julho do ano passado. Desta forma, o estado do Rio permanece, pela semana consecutiva, com classificação geral de baixo risco (bandeira amarela).

Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, apesar da circulação da variante Delta no Rio , esses números,são reflexo do avanço na vacinação. “Observamos uma importante redução do número de internações, casos graves e óbitos. O número de solicitações de leitos e a taxa de ocupação reduzida nos apontam um cenário epidemiológico que traz esperança de estarmos caminhando para o retorno à normalidade”, afirmou.

Conforme o Mapa de Risco, entre e , foram aplicadas 1.985.075 de doses das vacinas contra a doença. O estudo mostra que as taxas de ocupação de leitos da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) também tiveram redução. Nas unidades de terapia intensiva (UTIs), a taxa passou de 52%, no levantamento anterior, para 48%; e nas enfermarias, de 30% para 24%, as menores desde o início deste ano.

Das nove regiões do estado, seis estão em bandeira amarela: Metropolitanas l e II, Serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba e Centro-Sul. As regiões Baía da Ilha Grande, Norte e Noroeste estão na faixa laranja, e nenhuma está na vermelha.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).