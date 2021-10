Considerada um dos principais nomes da arte contemporânea brasileira, a mineira Rosângela Rennó ganha, a partir deste sábado (2), uma mostra panorâmica de seu trabalho nas salas da Pinacoteca de São Paulo, na região central da capital paulista.

“Pequena Ecologia da Imagem” conta com cerca de 130 objetos – entre fotografias, instalações e obras audiovisuais – que cobrem os 35 anos de carreira da artista plástica belo-horizontina radicada no Rio de Janeiro desde o final dos anos 1980.

Organizada pela curadora Ana Maria Maia, a exposição comporta um conjunto importante da produção de Rosângela, que é reconhecida acima de tudo por provocar discussões em torno de temas relevantes, quase sempre tratados usando a fotografia como um instrumento social.

“O trabalho da Rosângela Rennó tem esse aspecto particular de abordar sempre questões de ordem sociopolítica e econômica que são cada vez mais essenciais”, explica Ana Maria. “Ela consegue trazer à tona indagações sobre a estrutura de poder global que organiza os discursos, os arquivos, as imagens e o imaginário do mundo em que a gente vive. Esse olhar é algo muito significativo para qualquer artista”, complementa.

Dividida em três eixos temáticos, a série de obras que compõem a mostra busca explorar imagens fotográficas para desvendar o caráter insidioso da memória.

“A gente encontrou algo muito característico na obra dela, que é uma investigação em longo prazo da vocação da fotografia como um registro de lembranças. Mas a Rennó usa esse recurso para catalogar a relação profunda que existe entre as imagens, as máquinas e os símbolos que nos rodeiam pela vida afora”, enfatiza Ana Maria.

Entre os destaques do recorte estão trabalhos consagrados da mineira como a série “Vermelha (Militares)” (2000-3), que traz fotos digitais sobre um fundo vermelho e sugerem uma reflexão sobre cenários da guerra – algo recorrente na obra de Rosângela.

Há também a instalação “Hipocampo” (1995), com textos de jornais reproduzidos na parede com tinta fosforescente que só podem ser lidos no escuro.

Das peças inéditas, a que merece realce especial é “Eaux de Colonies”. Composto por frascos de perfume, o trabalho é resultado de uma residência artística de Rosângela Rennó em Colônia, na Alemanha, realizada em 2020.

Segundo a curadoria, a mostra não segue uma cronologia linear, mas procura organizar as obras com base nos assuntos tratados por Rosângela ao longo de suas três décadas e meia de trajetória.

“Fomos atando nós entre as produções dela de diferentes épocas e a partir daí desenvolvemos a estrutura da exposição. Mas tudo foi feito sem seguir uma ordem cronológica. Acreditamos que dessa forma os visitantes vão poder descobrir como os temas foram evoluindo durante o período de criação”, resume.

Memória como combustível

Rosângela nasceu em Belo Horizonte e começou a fotografar nos anos 1980. Formou-se em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em artes plásticas pela Escola Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). Em 1989, casou-se com um carioca e mudou-se para o Rio, onde passou a trabalhar com negativos de retratos 3×4 adquiridos em estúdios populares e lambe-lambes.

A artista começou a chamar atenção nas artes plásticas por seu trabalho com a linguagem fotográfica, que se baseia na ressignificação de imagens antigas para formar uma representação artística nova e particular.

Ela já teve trabalhos expostos em bienais importantes do mundo, como aa de Joanesburgo, Havana e São Paulo, além de ter sido uma das representantes brasileiras na Bienal de Veneza, em 2003.

“Pequena Ecologia da Imagem” é a maior mostra panorâmica já realizada sobre a obra da mineira. “Ter 35 anos de carreira não tinha passado pela minha cabeça até virar realidade”, comemora Rosângela.

“Acho que não vi passar esse tempo todo. Não imaginava que um dia poderia ver meu trabalho reconhecido dessa forma. Recebo com muito gosto essa exposição, que apresenta minha trajetória de forma tão bacana”, conclui.

Serviço

O quê: “Pequena Ecologia da Imagem”, mostra panorâmica da artista Rosângela Rennó

Quando: De 2 de outubro a 7 de março de 2022

Onde: Pinacoteca de São Paulo – Edifício Pinacoteca Estação (largo General Osório, 66, Santa Ifigênia, São Paulo. Tel. (11) 3335-4990)

Quanto: Ingressos são gratuitos e podem ser reservados com antecedência pelo site pinacoteca.org.br