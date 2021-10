O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) está investigando supostas práticas de abuso sexual cometidas por um padre no interior de um mosteiro, na cidade de Monte Sião, no Sul de Minas Gerais. As apurações começaram após um documentário feito pelo site Uol que mostra depoimento de algumas vítimas do religioso, que, também ao site, nega os crimes.

De acordo com o documentário, o padre teria assediado e violentado sexualmente oito monges de um mosteiro da cidade, entre os anos de 2011 e 2018. Ele está afastado há três anos do mosteiro e atualmente trabalha como psicanalista no interior de São Paulo.

Nas denúncias feitas pelo documentário, um homem afirma que o padre colocou as mãos nas partes íntimas dele e disse que a vítima estava precisando era ‘daquilo ali’. Ainda segundo as denúncias, o religioso era visto como um “pai” e acabava manipulando as vítimas psicologicamente. De acordo com o UOL, dos 40 entrevistados, oito homens acusam o padre de crime sexual e 11, sendo 10 mulheres, o acusam de assédio moral.

MP pede abertura de inquérito pela Polícia Civil

Questionado pelo jornal O TEMPO, o MPMG informou que “foi instaurada a Notícia de Fato para investigação de supostas práticas de abuso sexual no interior do Mosteiro da Santíssima Trindade. O procedimento foi encaminhado pelo promotor de Justiça Marco Antônio Meiken ao delegado de polícia da comarca de Monte Sião, juntamente com a requisição de abertura de inquérito policial sobre o caso” e que “Serão investigadas as denúncias apresentadas no documentário mencionado”.

A Polícia Civil informou a O TEMPO que ainda não abriu inquérito para investigar o caso, mas que aguarda o recebimento do documento do MPMG para avaliação. A reportagem não conseguiu contato com o religioso e o telefone do mosteiro estava desligado.