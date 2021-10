Imagina comprar um iPhone pela internet e receber uma barra de goiabada? Foi isso que aconteceu com uma jovem de 21 anos da cidade de Lima Duarte, na Zona da Mata de Minas Gerais. A mulher comprou um iphone SE por R$ 2.829,00 no último dia 14 de setembro e no dia 21 do mesmo mês ela recebeu a encomenda.Quando abriu a caixa encontrou uma goiabada ao invés do telefone.

Ela registrou um boletim de ocorrência. No documento consta que a vítima entrou em contato com o site Submarino, onde fez a compra, pelo telefone. Ela foi orientada a aguardar para que fosse analisado o ocorrido.

No entanto, ela não recebeu retorno da empresa na data determinada e decidiu registrar o boletim de ocorrência. A reportagem de O TEMPO procurou o Submarino por meio dos e-mails da assessoria de imprensa que constam no site e aguarda retorno.