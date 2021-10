A Netflix criou um serviço para enviar figurinhas de filmes e séries, disponíveis no catálogo, a seu público, de maneira direta. Disponível desde quinta-feira, o sitema funciona da seguinte forma: é preciso adicionar o o número (11) 99653-5902 entre os contatos do WhatsApp e conversar diretamente com a conta – automática.

Para iniciar o chat, a senha é “batatinha frita 123”. De cara, ela já dispara algumas figurinhas e áudios da nova série Round6. Depois, é só seguir o passo a passo do menu para receber figurinhas de algumas produções. A seleção pode ser feita via menu “emoções” ou “títulos Netflix”.

A primeira leva para figurinhas com diferentes tipos de humor. A segunda apresenta um menu com títulos como “A Barraca do Beijo”, “Bridgerton” e “Brincando com Fogo”.