A oferta de cestas básicas e kits de higiene para famílias de estudantes e famílias em vulnerabilidade social e econômica será mantida em outubro, conforme divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

As famílias beneficiárias podem realizar a consulta, a partir da próxima segunda-feira (4), na plataforma cestabasica.pbh.gov.br, com, a retirada dos produtos nos supermercados a partir de quarta-feira (6).

“O processo para consulta e retirada dos itens de alimentação e higiene permanece o mesmo. A família deve informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso dos demais públicos”, precisa a PBH.

A plataforma indica durante a consulta a data, horário, endereço da loja e número do voucher que deverá ser apresentado junto o documento no dia da retirada dos itens. As entregas seguem até o dia 31 de outubro, sendo importante que as famílias confiram no voucher as informações da retirada do benefício.

Todas as informações sobre os beneficiários e outras dúvidas sobre a retirada das cestas e dos kits podem ser consultadas no portal da Prefeitura.