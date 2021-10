A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou hoje (1º) a Operação Égide com o objetivo de intensificar o combate a organizações criminosas. As ações planejadas, que ocorrerão nas rodovias federais da região metropolitana do Rio de Janeiro e nas divisas do estado, visam reforçar o policiamento no combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas, roubo de carga, de veículos e de coletivo de passageiros.

“O reforço no monitoramento das rodovias federais terá agentes posicionados em pontos estratégicos, atuando nas rotas de circulação da criminalidade e trazendo segurança, não só para as rodovias, mas também dentro das cidades”, informou a corporação.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, reforçou o compromisso do governo federal com o estado do Rio. “O Rio de Janeiro é uma prioridade para nós. Estamos fazendo investimento gigantesco aqui em policiais e equipamentos”, disse, durante o lançamento da operação, na Ponte Rio-Niterói.

Primeira Operação Égide

A primeira Operação Égide foi desenvolvida pela PRF entre julho de 2017 a janeiro de 2019, com o objetivo de combater o roubo de cargas, de veículos e de coletivo de passageiros, além de crimes conexos.

As ações ocorreram inicialmente nas rodovias federais da região metropolitana do Rio de Janeiro e nas divisas com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Posteriormente também foram incluídos na operação os estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Acre.

Segundo a PRF, em praticamente um ano e meio de operação, os policiais conseguiram apreender mais de 595,1 toneladas de maconha, 22,4 toneladas de cocaína, 2,8 toneladas de crack, 2.447 armas de fogo e 360 mil munições. Os policiais ainda recuperaram 8.835 veículos e encaminharam 433 pessoas a delegacias, suspeitas de roubo de carga e assalto a ônibus.