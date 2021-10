O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Nem Chumba, muito menos Tandara.

O maior reforço de Osasco, por enquanto, será a volta da torcida aos jogos do time.

Não será como antigamente.

E nem poderia.

Aliás, não dá para prever quando acontecerá novamente.

De qualquer forma é uma esperança de dias melhores ver 30% da capacidade do Liberatti liberado para os jogos da fase final do Paulista.

A medida já será colocada em prática a partir da próxima terça-feira quando o time receberá o Pinheiros no jogo de ida das semifinais.

A direção do clube tem obrigação de agir com rigor e cumprir todas as exigências necessárias no protocolo.

A conferir.