A localidade portuguesa de Ericeira recebe, a partir do próximo sábado (2), a segunda etapa do WSL Challenger Series, competição que definirá os últimos classificados para o Circuito Mundial de Surfe (a elite da modalidade).

E o Brasil será o país com a maior presença no evento, com 21 surfistas entre os 96 participantes, com destaque para o campeão olímpico Ítalo Ferreira e para Silvana Lima, que também fez parte da equipe brasileira na Olimpíada de Tóquio (Japão).

E Portugal é fonte de boas lembranças para Ítalo Ferreira, que venceu as duas últimas etapas do Circuito Mundial Surfe disputadas na praia portuguesa de Peniche, em 2018 e em 2019. “Estou muito feliz por retornar a Portugal. É, certamente, um dos meus lugares preferidos no mundo”, declarou o campeão olímpico.

Vagas na elite

O WSL Challenger Series oferece 12 vagas para os homens e seis para as mulheres na elite do surfe. Para isto, são realizadas quatro etapas, e os rankings computarão três resultados, com um deles podendo ser a maior pontuação obtida nas etapas do WSL Qualifying Series 2020.

A primeira etapa, o US Open of Surfing, já foi disputada na última semana na Califórnia. Após a etapa portuguesa está programado o Quiksilver Pro, entre 16 e 24 de outubro em Hossegor, França, e por fim vem o Haleiwa Challenger, realizado entre 26 de novembro e 7 de dezembro em Haleiwa Beach, no Havaí.