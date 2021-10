A Justiça Federal converteu em temporárias as prisões de dois homens flagrados pela Polícia Militar praticando fraudes bancárias em Belo Horizonte. A dupla é suspeita de fraudar auxílios emergenciais. Nesta sexta-feira (1º), a Polícia Federal cumpriu as ordens judiciais.

Pelo crime, os autores já estavam encarcerados no sistema prisional da capital, mas agora vão permanecer por mais tempo reclusos. Quando foram capturados, a PM encontrou com a dupla dezenas de chips e aparelhos celulares, notebooks, impressoras e vários materiais utilizados no delito.

Os homens foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal mineira para os procedimentos legais.