Na tarde desta sexta-feira (1), após pegar todos de surpresa anunciando que Tiago Leifert, mesmo depois de ter pedido demissão, voltaria a apresentar o BBB, a colunista Sonia Racy, do Estadão, voltou atrás, corrigiu informação divulgada anteriormente e afirmou quem será o responsável por estrelar a edição do ano que vem será Tadeu Schmidt.

“Será Tadeu Schmidt e não Tiago Leifert a apresentar o novo BBB. Essa coluna errou ao dizer que o apresentador voltaria à TV Globo. Atualmente Schmidt – que é irmão do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt – divide a apresentação do Fantástico com Poliana Abritta”, se justificou a colunista.

Carreira no esporte

Assim como Leifert, vale lembrar que Schmidt trabalhou durante anos na área de esportes da emissora, em programas como Esporte Espetacular e Globo Esporte, até chegar ao Jornal Nacional, Bom Dia Brasil e, agora, o Fantástico, que apresenta desde 2013.