A transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte registrou uma nova alta nesta sexta-feira (1º). A taxa passou de 1 para 1,01 e, pelo segundo dia consecutivo, está no nível amarelo, classificado de alerta. O atual índice representa que a pandemia está acelerando no município.

Os outros dois parâmetros permanecem na zona verde, de controle. A ocupação das UTIs é de 44,9%, sendo que no dia anterior estava em 45,3%. Já a lotação das enfermarias teve ligeiro aumento. Passou de 33,8% para 34,4% nas últimas 24 horas.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e constam no boletim epidemiológico. O levantamento revela que hoje a capital mineira tem 1.919 infectadas com o vírus. Elas estão em isolamento domiciliar ou internação hospitalar.

Com relação aos registros da doença, foram 16 mortes confirmadas e 221 casos no período de um dia. Com isso, os óbitos chegaram a 6.756 e os doentes em 283.815. A vacinação atingiu 78,1% dos moradores com mais de 12 anos, e 51,2% do público-alvo da campanha completou o esquema de imunização.