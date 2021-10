“Algumas coisas foram fundamentais (para a vitória). O comportamento tático da equipe desde o início do jogo que saiu marcando em cima, não dando chances ao Cuiabá. Teve a felicidade de fazer um a zero cedo, mas já tinha desperdiçado algumas oportunidades. No momento que tivemos que baixar as linhas e sofrer um pouco no jogo, soubemos sofrer. O comportamento coletivo foi muito bom”, analisou Vagner Mancini sobre a vitória do América sobre o Cuiabá.

O treinador explica que no segundo tempo da partida, após a saída de Alê, o Cuiabá se aproveitou de um momento de fragilidade do time, que foi corrigido com as substituições. “O Cuiabá buscava o empate. Depois do fortalecimento do meio campo, após a entrada do Juninho Valoura a equipe passou a ter um pouco mais de posse de bola no campo de ataque, chegou ao segundo gol”, disse.

Mancini também justificou a mudança realizada no time titular, com a entrada de Alê no lugar de Juninho, que foi titular nos últimos jogos. Segundo ele, o jogador havia sentido dores na panturrilha durante a semana.

“Eventualmente a gente vai fazer mudanças de peças, até para gente oxigenar o elenco e dar condição de não entrarem em campo sobrecarregados ou fatigados. O Juninho ficou alguns dias afastado em função de uma dor na panturrilha, e a gente administrou isso”, explicou o treinador, que pretende rodar o elenco.

Por fim, o treinador ressaltou que não há titulares ou reservas, principalmente, no meio-campo do América, e justificou as substituições do jogo. “A saída do Alê é porque já tinha levado amarelo no primeiro tempo, fez uma falta no primeiro tempo um pouco mais forte e voltou para o segundo tempo já avisado, ele e o Patric, que tinham amarelos, a saída do Patric também se deve a esse fator”, concluiu.