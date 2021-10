O América encara, neste sábado (2), às 15h, o Cuiabá, na Arena Pantanal, no Mato Grosso, em jogo válido pela 23ª rodada da competição. O Coelho vem de cinco jogos sem perder, e encara um adversário que não perde há seis rodadas.

O duelo coloca à frente o Coelho, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento, na 15° colocação, com 24 pontos (apenas um ponto de diferença), e o Dourado, que não quer sair do meio da tabela de classificação, 10° colocado com 29 pontos.

Mancini tem todo o time à disposição e deve repetir a escalação do último jogo. O técnico Jorginho tem a dúvida de Clayson, que acabou sentindo e se torna dúvida; Marllon volta de suspensão, assim como Rafael Papagaio.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X AMÉRICA

Motivo: vigésima terceira rodada da Série A

Data: 2 de outubro de 2021

Horário: 17h (Brasília)

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7 FM

Árbitro: Rafael Traci (FIFA/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Johnny Barros de Oliveira (CBF/SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Felipe Azevedo, Mauro Zárate e Fabrício Daniel. Técnico: Vagner Mancini.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Marllon (Alan Empereur) e Uendel; Auremir, Pepê e Gava (Cabrera); Cafú, Clayson e Élton (Jenison). Técnico: Jorginho.