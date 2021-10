O clássico entre Atlético e América marca a abertura da segunda rodada do Campeonato Mineiro feminino, neste sábado (2), às 15h, no Estádio das Alterosas. As vingadoras golearam o Funorte por 4 a 0 na estreia, com dois gols de Pissaia e um de Guedes, além do gol contra de Daiany.

O Galo aproveitou a semana para aprimorar as jogadas de bolas paradas, como destaca Pissaia. “Treinamos muito a cobrança de bolas paradas porque sabemos que isso pode resolver um jogo”, afirmou.

O América, por sua vez, venceu sem sequer entrar em campo na primeira rodada. Isso porque foi decretado vitória por W.O sobre o Social, que não registrou suas atletas a tempo, e por isso, não pôde entrar em campo. Logo, as Spartanas tiveram uma semana a mais de preparação para o clássico. A última partida oficial da equipe foi em julho, pelo Campeonato Brasileiro A-2. A atacante Jéssica Beiral comenta sobre a preparação para o jogo.

“Nossa equipe está bem concentrada e preparada para este clássico, tivemos um bom período de treinamentos visando esse clássico. O Atlético é uma equipe que conhecemos muito bem, por isso nos sentimos prontas para fazer um grande jogo”, disse.

Atual campeão, o Galo lidera a competição com três pontos e leva vantagem no saldo de gols, com 4. O América por sua vez, ainda não teve os pontos validados (o Social entrou no TJD para reverter a situação), mas ocupa a terceira colocação.

Retrospecto

Desde o retorno das equipes femininas foram sete jogos, com três vitórias do Galo, dois empates e duas vitórias do América; sete gols alvinegros e sete alviverdes.

Os times se encontram pela última vez nas quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu o primeiro duelo por 3 a 1 e as equipes empataram sem gols na volta. As Vingadoras garantiram a classificação às semifinais.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X AMÉRICA

Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro

Data: 2 de outubro de 2021

Horário: 15h (Brasília)

Local: Estádio das Alterosas

Transmissão: TV Galo

Árbitro: Lucas Amaral e Silva Crivellari Leite (FMF)

Assistentes: Caroline Costa e Silva (FMF) e Wellington Silva Pinheiro (FMF)

Atlético: Amanda; Pissaia, Soraya, Sofia, Leila; Cotrim, Hilary, Martha; Jaquelina, Iara e Dayana. Técnico:

América: Deka; Sabrina, Mayara, Brenda, Dani Peré; Leka, Lílian, Hingredy e Carol; Serrana e Karol Mineira. Técnica: Nádima Skeff.