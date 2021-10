Moradores do bairro Ribeirão Vermelho, em Paraisópolis, no Sul de Minas, passaram por um simulado de evacuação na manhã deste sábado (2). Desde a última quarta-feira, a Barragem de Brejo Grande é monitorada após apresentar avarias e está em nível 3 – considerado de emergência. Ao todo, 61 pessoas de 25 famílias precisaram sair de suas casas no bairro Serra da Usina, que fica mais próximo ao local.

“Fomos até ao bairro e fizemos um simulado de evacuação com as famílias ali presentes. Nesse simulado foi aferido o tempo que as pessoas deslocavam das suas residências até o ponto de encontro mais próximo em que elas pudessem ficar em segurança caso haja algum rompimento. É importante salientar que a barragem não rompeu e não houve mudança no cenário de ontem para hoje”, explicou a tenente-coronel da Defesa Civil Estadual, Gracielle Rodrigues Santos, em um vídeo publicado no site do município.

Na mesma gravção, o prefeito da cidade, Éverton de Assis, explicou quais as ações tomadas em relação aos moradores que foram retirados de suas residências. “A prefeitura está fazendo toda a possibilidade para resguardar todos os moradores, que estão caminhando para abrigos, (casas de) amigos ou parentes ou hotel. E o Cras está assessorando em tudo que necessitar para os moradores que estão sendo evacuados”, disse o prefeito.

Devido à situação, um gabinete de crise, formado pela prefeitura e todas as secretarias, Cedec, Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, foi criado e permanece na região. Por meio de nota, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou que “também foi disponibilizado pela prefeitura um distrito e horto florestal para abrigar os animais pertencentes às pessoas que tiveram que deixar seus lares provisoriamente”.

“A barragem segue sendo monitorada por funcionários da prefeitura municipal e o acesso à represa segue controlado para realização das obras de recuperação da estrutura”, afirma o comunicado.

Nessa sexta-feira (1), o Igam, por meio de nota, falou da situação do local. Veja na íntegra:

“A Barragem Brejo Grande, localizada em Paraisópolis/MG, foi construída em 1970 com maciço em terra homogênea, contando com 16 metros de altura por 156 metros de comprimento, reservando um volume de aproximadamente 760.000 metros cúbicos. Seu uso principal é a captação de água, correspondendo a 10% do volume de adução de água bruta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município em períodos de estiagem.

A estrutura foi inspecionada em 21/05/2020 por engenheiros contratados pela Prefeitura de Paraisópolis, quando foi classificada com um Nível de Perigo Global da Barragem – NPGB em Emergência, sendo indicada a ativação do Plano de Ação de Emergência – PAE em Nível de Resposta 3 (Vermelho). Desde então, foi realizado um rebaixamento gradual do nível d’água do reservatório, estando a borda livre aproximada em 5 metros no momento da fiscalização realizada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), por meio da Gerência de Segurança de Barragens e Sistemas Hídricos, em 28/09/2021.

Apesar do rebaixamento do nível d’água do reservatório agir em favor da segurança, reduzindo o empuxo da água e a pressão freática sobre o aterro, a presença destas anomalias requer uma atuação imediata na recuperação da estrutura.

Dessa maneira, o Igam, em trabalho conjunto com o Gabinete Militar do Governador, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec), entende que o do Plano de Ação de Emergência (PAE) deverá ser acionado, conforme indicado pelo auditor técnico em 2020, até a realização de nova Inspeção de Segurança Especial – ISE1, com emissão de Declaração de Condição de Estabilidade – DCE assinada por engenheiro habilitado, atestando a regressão do NPGB da estrutura, além da indicando de condições de maior estabilidade.

Tal acionamento, conforme previsto no Nível de Resposta 3 (Vermelho), requer a evacuação da população presente na ZAS e Zona Primária identificadas no estudo de Dam Break, bem como a restrição de acesso às estruturas da barragem apenas para o número mínimo de profissionais necessários para a sua avaliação.

Cabe informar, ainda, que o Igam está no local acompanhando as ações do Cedec e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC.

1 A Inspeção de Segurança Especial – ISE já foi solicitada pelo IGAM no dia 24 de setembro de 2021 após a reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Paraisópolis e Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAEE da cidade. Esta ISE está prevista na Portaria Igam n° 02/2019, que regulamenta a Política Nacional de Segurança de Barragens no Estado”.