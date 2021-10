A segunda rodada do Campeonato Mineiro será aberta neste sábado (2), com dois jogos às 15h. O primeiro jogo será o clássico entre Atlético e América, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Ipatinga recebe o Funorte, no Mamudão, em Ipatinga. No domingo, o Social encara o Cruzeiro, às 10h, no Luisão, em Coronel Fabriciano.

Atlético e América

As equipes se reencontram após 75 dias do último confronto, ainda pelo Brasileirão. O Galo chega confiante para a partida após golear o Funorte por 4 a 0 na estreia; com o resultado, é o líder do campeonato, com três pontos e saldo de gols de 4. O América vai, enfim, realizar sua estreia, depois de ter a partida contra o Social cancelada.

A arbitragem da partida é de Lucas Amaral e Silva Crivellari Leite (FMF), auxiliado por Caroline Costa e Silva (FMF) e Wellington Silva Pinheiro (FMF). A partida será transmitida pela TV Galo.

Ipatinga e Funorte

Em Ipatinga, as Tigresas do Aço encaram o Funorte. As duas equipes foram derrotadas na primeira rodada. O time de Montes Claros perdeu para o Galo, enquanto o Ipatinga perdeu para o Cruzeiro. O foco é na recuperação para não se distanciar dos times da capital, e conseguirem avançar à próxima fase.

O dono do apito será Wendel Felipe dos Santos (FMF), auxiliado por Riane Clementino Neto (FMF) e Jordan Bruno Lopes Rocha (FMF)

Social e Cruzeiro

Após passar por problemas para registrar atletas na primeira rodada, o Social vai realizar sua estreia na competição. As Guerreiras do Saci encaram as Cabulosas, que vem de vitória por 2 a 1 (mesmo com uma jogadora a menos); os gols celeste foram marcados por Marília e Thamirys. O Cruzeiro é vice-líder com 3 pontos.

A arbitragem fica a cargo de Antonio Fernandes da Costa (FMF), e seus assistentes Juliana Nascimento da Silva (FMF) e Weyder Marques Borges (FMF).