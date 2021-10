Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Capinópolis realizou o primeiro campeonato esportivo on-line em agosto deste ano. O campeonato escolar on-line contou com 3 modalidades — bambolê, embaixadinha e pula corda.

Ao todo, 49 alunos da rede municipal e estadual de ensino foram inscritos. Segundo a Secretaria de Esporte, 39 participaram seguindo os critério de cadastro e envio do vídeo. A Escola Estadual Governador Juscelino foi a instituição de ensino que mais enviou atletas ao campeonato, com 43,59%

E.E.GOVERNADOR JUSCELINO 17 43,59% E.M. HIGINO GUERRA 8 20,51% APAE 5 12,82% E. M. BRANCA DE NEVE 4 10,26% E.M. P. TANCREDO . A NEVES 3 7,69% E. M.AURELIZA .A. SOUZA 2 5,13%

Tiago Ferreira, supervisor do Departamento de Esportes do Município de Capinópolis, ressaltou que — “o campeonato on-line escolar veio de encontro com ao incentivo a prática esportiva em casa bem como levar mais saúde e qualidade de vida aos participantes, já que no cenário atual não poderíamos aglomerar. Para aqueles alunos que possuem alguma necessidade especial, deixamos em aberto as regras, afim de deixá-los a vontade para reproduzir os movimentos de acordo com a sua limitação”.



Além da premiação a todos os participaram do campeonato, também houve reconhecimento ao Top 3 do Ranking de professores com maior número de inscritos no geral.

Top 3 professores com maior número de alunos inscritos

1• lugar – Viviane Zanotto

2• lugar – Marco Aurélio

3• lugar Laís Aparecida

Classificação dos atletas

EMBAIXADINHA CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 4 a 7 anos Masculino 1º NICOLAS DAMIÃO VIEIRA SILVA 4 EMBAIXADINHA 9 E. M. BRANCA DE NEVE Bola Futsal 4 a 7 anos Masculino 2º DAVI LOPES SILVA 4 EMBAIXADINHA 8 E. M. BRANCA DE NEVE Pula Corda CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 8 a 11 anos Masculino 1º OTÁVIO CARLOS SILVA 11 EMBAIXADINHA 131 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola Futsal 8 a 11 anos Masculino 2º DAVI LUCAS GOMES DOS SANTOS 8 EMBAIXADINHA 8 E.M. HIGINO GUERRA Pula Corda 8 a 11 anos Masculino 3º JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NEVES 9 EMBAIXADINHA 7 E. M.AURELIZA .A.S Peteca CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 12 a 15 anos Masculino 1º UESLEI HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA 15 EMBAIXADINHA 147 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola Futsal 12 a 15 anos Masculino 2º NICHOLAS SANTOS 14 EMBAIXADINHA 112 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Pula Corda 12 a 15 anos Masculino 3º FILIPE FREITAS ALVARENGA VILARINHO 13 EMBAIXADINHA 100 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Peteca 12 a 15 anos Masculino 4º DAVI PAULO DA SILVA REIS 14 EMBAIXADINHA 94 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO – 12 a 15 anos Masculino 5º BRUNO HENRIQUE ALVES MOURA 13 EMBAIXADINHA 45 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO – 12 a 15 anos Masculino 6º SAVIO CARLOS SILVA 13 EMBAIXADINHA 28 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO – CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 4 a 7 anos Feminino 1º MARIA MARCIA DE SOUZA 6 EMBAIXADINHA 9 E.M. P. TANCREDO . A NEVES Bola Futsal CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO Eja Adaptado Masculino 1º ESTEFANE VILARINHO RODRIGUES EMBAIXADINHA 80 APAE Bola Futsal 3º Ano Masculino 2º CRISLEI HERIQUE ALVES DA SILVA 10 EMBAIXADINHA 76 APAE Pula Corda 3º Ano Masculino 3º LUCAS GRABRIEL DOS SANTOS 7 EMBAIXADINHA 47 APAE Peteca CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO Eja Adaptado Feminino 1º JANETE BATISTA PEREIRA 48 EMBAIXADINHA 49 APAE Bola Futsal 3º Ano Feminino 2º EMANUELE ALVES DA SILVA 8 EMBAIXADINHA 57 APAE Pula Corda BAMBOLÊ CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 8 a 11 anos Masculino 1º DAVI LUCAS GOMES DOS SANTOS 8 BAMBOLÊ 04 SEGUNDOS E.M. HIGINO GUERRA Bola de Vôlei CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 12 a 15 anos Masculino 1º UESLEI HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA 15 BAMBOLÊ 58 SEGUNDOS E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola de Vôlei CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 4 a 7 anos Feminino 1º NICOLE VIEIRA 6 BAMBOLÊ 11 segundos E.M. HIGINO GUERRA Bola de Vôlei CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 8 a 11 anos Feminino 1º RAFAELA DOS SANTOS SILVA 8 BAMBOLÊ 60 SEGUNDOS E.M. HIGINO GUERRA Bola de Vôlei 8 a 11 anos Feminino 2º MARIA EDUARDA CUSTÓDIO FERNANDES 9 BAMBOLÊ 60 SEGUNDOS E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Pula Corda 8 a 11 anos Feminino 2º LARA BARBOSA ZANOTO 9 BAMBOLÊ 60 SEGUNDOS E.M. P. TANCREDO . A NEVES Pula Corda 8 a 11 anos Feminino 3º ANANDA PAULA DOS REIS BRAGA 10 BAMBOLÊ 51 SEGUNDOS E.M. HIGINO GUERRA Peteca CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 12 a 15 anos Feminino 1º BRUNA BARBOSA ZANOTO 14 BAMBOLÊ 60 SEGUNDOS E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola de Vôlei PULA CORDA CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 4 a 7 anos Masculino 1º NICOLAS DAMIÃO VIEIRA SILVA 4 PULA CORDA 7 E. M. BRANCA DE NEVE Bola de Vôlei 4 a 7 anos Masculino 2º DAVI LOPES SILVA 4 PULA CORDA 6 E. M. BRANCA DE NEVE Pula Corda CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 8 a 11 anos Masculino 1º JOÃO OTAVIO DE OLIVEIRA TEOFILO 11 PULA CORDA 63 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola de Vôlei 8 a 11 anos Masculino 2º DAVI LUCAS GOMES DOS SANTOS 8 PULA CORDA 27 E.M. HIGINO GUERRA Pula Corda 8 a 11 anos Masculino 3º JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NEVES 9 PULA CORDA 20 E. M.AURELIZA .A.S Peteca CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 12 a 15 anos Masculino 1º CAUÃ BORGES CARVALHO 12 PULA CORDA 138 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola de Vôlei 12 a 15 anos Masculino 2º MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS 14 PULA CORDA 60 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Pula Corda 12 a 15 anos Masculino 3º BRUNO HENRIQUE ALVES MOURA 13 PULA CORDA 11 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Peteca CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 8 a 11 anos Feminino 1º MARIA CLARA CUSTÓDIO FERNANDES 9 PULA CORDA 77 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola de Vôlei 8 a 11 anos Feminino 2º VIVIANE GONÇALVES FREITAS 10 PULA CORDA 75 E.M. P. TANCREDO . A NEVES Pula Corda 8 a 11 anos Feminino 3º RAFAELA DOS SANTOS SILVA 8 PULA CORDA 64 E.M. HIGINO GUERRA Peteca 8 a 11 anos Feminino 4º ANA JÚLIA DA SILVA NOGUEIRA 8 PULA CORDA 16 E.M. HIGINO GUERRA CATEGORIA SEXO COLOCAÇÃO ALUNO IDADE MODALIDADE QTD PONTOS ESCOLA PRÊMIO 12 a 15 anos Feminino 1º ANGELINA DOS SANTOS 13 PULA CORDA 17 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Bola de Vôlei 12 a 15 anos Feminino 2º ELEN CAROLINA NUNES GAIÃO 15 PULA CORDA 9 E.E.GOVERNADOR JUSCELINO Pula Corda

“Agradecemos primeiramente ao sr. Prefeito Cleidimar, a Secretaria de Educação – Iracilda, a Secretaria de Governo – Iêda e ao Conselho Municipal de Esporte, aos Diretores, Supervisores e toda a equipe de Professores de Educação Física por acreditarem em nosso projeto e comprar a nossa ideia, levando o esporte e lazer muito mais além”, pontuo Tiago Ferreira.