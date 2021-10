Queda de árvore, corte de energia e alagamento. Este foi o saldo da forte chuva que caiu em Belo Horizonte na noite deste sábado (2). Em algumas regiões da cidade, conforme a Defesa Civil, o volume de água em apenas três horas foi de 45% do esperado para todo o mês.

As ocorrências ainda estão sendo contabilizadas, mas muitos moradores enfrentam transtornos durante o temporal. No bairro Cabana, na região Oeste, várias casas estão sem energia elétrica. O motivo seria a queda de uma árvore de grande porte que caiu na rua Independência. Técnicos da Cemig e militares dos bombeiros estão no local.

A companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município não informou quantos clientes foram afetados e nem quais bairros estão no escuro. Transtorno também na rua Marília de Dirceu, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul. A via foi tomada por um aguaceiro depois que um cano estourou. Com a força da água, parte do asfalto cedeu.

Já na rua Matipó, no bairro Santo Antônio, também na Zona Sul, um carro capotou durante a chuva. Cinco pessoas estavam no veículo, mas apenas uma precisou ser socorrida para o Hospital João XXIII.

Volume de chuva

As regiões Noroeste e Pampulha foram as que tiveram o maior volume de chuva. Em apenas três horas, a primeira recebeu 45,5% da chuva esperada para todo o mês, enquanto a segunda 45,3% do volume aguardado para o mês de outubro. Veja abaixo o acumulado até as 22h.

Barreiro: 14 (13,4%)

Centro Sul: 7,2 (6,9%)

Leste: 7,6 (7,3,1%)

Nordeste: 14,6 (13,9%)

Noroeste: 47,6 (45,5%)

Norte: s/d

Oeste: 17,6 (16,8%)

Pampulha: 47,4 (45,3%)

Venda Nova: 27 (25,8%)