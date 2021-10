O Atlético está escalado com Eduardo Sasha no ataque para enfrentar o Internacional, neste sábado (2), pela 23ª rodada do Brasileirão. Sem Eduardo Vargas e Diego Costa, lesionados, o técnico Cuca optou pela entrada do camisa 18 entre os titulares.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados, o time mineiro entra em campo com a seguinte formação: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Eduardo Sasha e Hulk.

Dois jogadores que deixaram o departamento médico recentemente, Keno e Savarino, estão no banco de reservas. Eles são opções para a comissão técnica no decorrer do confronto.

O Galo enfrenta o Colorado no Mineirão, o jogo se iniciará às 21h (de Brasília). O time gaúcho entra em campo com a seguinte formação: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Taison; Patrick e Yuri Alberto.