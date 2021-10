Fernanda Gentil se despediu do “Se Joga” no último fim de semana de agosto. O programa, que até então era exibido nas tardes de sábado da Globo, foi extinto para que a apresentadora pudesse se dedicar a um novo projeto na emissora. E, nesse um mês longe da telinha, a palavra “férias” não fez parte do vocabulário dela. Isso porque Fernanda mergulhou de cabeça no “Zig Zag Arena”, novo game show da Globo, que estreia neste domingo (3) com os 18 episódios da primeira temporada já gravados.

O novo programa vai ao ar após a “Temperatura Máxima” e chega com a mensagem de “nunca pare de brincar”, relembrando algumas das brincadeiras de infância mais populares no Brasil. No gigantesco cenário de mais de 1.000 m², construído no MG4 (espaço inaugurado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em 2019), duas equipes vão se enfrentar em dinâmicas como pega-pega, pique-esconde, queimada, entre outras dinâmicas. A cada episódio, o grupo que vencer ganha o prêmio de R$ 30 mil.

“O ‘Zig Zag Arena’ tem muito a minha cara, a minha essência, por misturar dois mundos que eu amo. O esporte, que fiz por tantos anos aqui, na Globo, e o entretenimento, em que eu vinha há dois anos. Foi muito gostoso. Me senti sortuda, honrada por receber esse convite”, comentou Fernanda.

A apresentadora garante que chega “mais madura e pronta nesse projeto”. “Eu sou esporte futebol clube. Você nunca vai me ver em um projeto pela metade”, afirmou ela, que agora se diz mais à vontade no entretenimento da Globo, após uma estreia conturbada no “Se Joga”, em 2019, que recebeu muitas críticas. “Eu sempre falo isso. Para mim, o primeiro ‘Se Joga’ foi desafiador. O segundo ‘Se Joga’ (que estreou em março deste ano) foi uma delícia. E o ‘Zig Zag’ é o ‘Zig Zag’. Levo sempre as críticas para estudar um pouco, para evoluir. Acho que isso é muito importante”, pontuou.

De olho em tudo

Ao lado de Fernanda Gentil no “Zig Zag Arena” estarão Everaldo Marques, Hortência e Marco Luque – narrador e comentaristas das partidas, respectivamente. O quarteto será responsável por ficar de olho em tudo o que acontece na arena.

O programa pra animar a sua tarde de domingo chegou! No #ZigZagArena vai ter muita brincadeira, jogo, competição, diversão e emoção pra curtir com a família toda. Tá curioso pra saber como vai ser? Se prepara que a estreia vai rolar nesse domingo 💥 pic.twitter.com/bclrmUnL7s — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) October 1, 2021

“Durante as gravações, fui me lembrando do início do meu sonho de ser narrador, que já era um sonho desde criança”, disse Everaldo, conhecido por narrar transmissões esportivas no SporTV. Segundo ele, participar do “Zig Zag Arena” foi como “começar de uma folha em branco. “Porque eram brincadeiras que nunca narrei profissionalmente, nunca fiz nada parecido na TV. Fui testando, me arriscando e sabia que iria narrar melhor o episódio 18 do que o primeiro”, explicou ele.

“Eu trouxe para o entretenimento a experiência e leveza que eu tenho do meio esportivo. E teve open bar de ‘ridículos’ (risos)”, completou Everaldo, citando seu famoso bordão.

Comentaristas do programa, Hortência e Luque contaram que se divertiram bastante durante as gravações. A ex-jogadora de basquete disse que enlouqueceu quando entrou na arena pela primeira vez. “Veio toda a memória da minha infância, todas as brincadeiras”, disse ela, que revelou ter se surpreendido com as estratégias de muitos participantes. “De repente eles faziam coisas que a gente nunca tinha pensado”, observou.

Já o humorista ressaltou a convivência com a ex-atleta e Everaldo na cabine do “Zig Zag”. “Foram momentos hilários”, garantiu Luque. “Vivi grandes emoções ao longo das gravações”, completou.

Projeto grandioso

O “Zig Zag Arena” tem direção artística de Raoni Carneiro, coordenador do desenvolvimento do projeto, que faz parte do núcleo de Boninho – diretor de gênero, responsável pelos programas de variedades da Globo. “É um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira”, disse Carneiro, que revelou que o pedido para desenvolver a nova atração veio em 1º de fevereiro deste ano. “Eu pensei em fazer com toda a estrutura que a Globo pode dar, as brincadeiras que eu adorava quando era criança”, explicou. “O ‘Zig Zag’ foi um desafio por buscar o ineditismo e a novidade”, disse o diretor, ressaltando que o formato foi desenvolvido dentro da própria emissora carioca.

Foram sete meses de trabalho, tempo considerado curto, para a definição das regras e da construção do megacenário de 1.000 m² (inspirado em um gigantesco e colorido tabuleiro de pinball) e para as gravações, que duraram três semanas. Cerca de 200 pessoas integram a equipe do “Zig Zag Arena”. “Montamos a estrutura de um megaevento”, disse Raoni Carneiro, citando que o esquema de câmeras no programa é semelhante ao que a Globo usa na cobertura do Carnaval.

“Quando a gente é criança, tudo parece muito grande. Eu comecei a partir daí, queria fazer algo gigante. Acho que a gente conseguiu construir esse sonho. É fascinante ter a oportunidade de criar algo que é tão grande. É muito legal termos uma estrutura dessas, com a mágica e a tecnologia da Globo”, comentou o diretor.

A minha #ZigZagArena tá muito ON e a única regra é a seguinte: não pare de brincar! ✨ 📅 Eu tô prontinha pra essa estreia! É nesse domingo, dia 03, depois da #TemperaturaMáxima. Bora se divertir com a gente? 👾💜 pic.twitter.com/s2FdojeDpv — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) September 27, 2021

Como vai ser o programa

A cada episódio, o “Zig Zag Arena” contará com duas equipes, cada uma com seis pessoas. Os participantes podem ser famosos ou anônimos – na estreia, médicos e enfermeiros vão se enfrentar. As partidas acontecem em três fases: “Pique-Pega”, “Megaball”

e “Tudo ou Nada”. A equipe campeã ganha o o prêmio de R$ 30 mil.