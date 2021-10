O Atlético chegou ao milésimo gol no Campeonato Brasileiro desde 2003, quando a competição passou a ser disputada por pontos corridos. Keno foi o responsável por anotar a marca na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, neste sábado (2), no Mineirão, pela 23ª rodada.

Veja o gol anotado pelo atacante de 32 anos na partida contra o Colorado no Gigante da Pampulha abaixo:

O Atlético disputou 18 edições na elite do futebol nacional, exceto 2006. Neste período, foram mil gols anotados, de acordo com a contagem do próprio clube e do Mineirão, que publicou sobre o fato em suas redes sociais.

É O MILÉSIMO GOL DO GALO NO BRASILEIRÃO DE PONTOS CORRIDOS! — Estádio Mineirão (@Mineirao) October 3, 2021

Perguntado se estava ciente sobre ter anotado o milésimo gol do clube no torneio com o formato atual, o atacante respondeu: “Sabia [que era o milésimo gol do Galo em jogos do Brasileirão de pontos corridos], a gente ficou sabendo hoje à tarde”, disse ao SporTV.