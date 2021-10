Recuperando-se de lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, Diego Costa esteve em um dos camarotes do Mineirão para assistir à partida entre Atlético e Internacional, pela 23ª rodada do Brasileirão. O atacante de 32 anos acompanhou o compromisso e atendeu a torcedores no local.

O centroavante assistiu à partida ao lado do presidente do Galo, Sérgio Coelho, e de um dos patrocinadores do clube, Ricardo Guimarães. Ele também ficou no local acompanhado de amigos.

Diego Costa se lesionou no jogo de ida da semifinal da Libertadores, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo ocorreu em 21 de setembro passado.

Desde a lesão sofrida há 11 dias, o atacante não participou de atividades na Cidade do Galo e fez apenas tratamento fisioterápico. O clube tentou despistar antes do jogo contra o Palmeiras, pela volta da semifinal da Libertadores, mas o atleta nem sequer entrou em campo.