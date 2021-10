Os principais jornais e canais esportivos argentinos repercutiram o gol de falta marcado por Mauro Zárate, na tarde deste sábado (2), no jogo entre América e Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. O tento foi aos 12 minutos do primeiro tempo.

A ESPN fez referência ao gol histórico marcado por Diego Maradona no jogo da Seleção Argentina contra a Inglaterra, em 1986, com a frase: ‘De la mano de Mauro’.

✈️ DE LA MANO DE MAURO, AMÉRICA MINEIRO LE ESCAPA AL DESCENSO 🇧🇷 Brillante triunfo como visitantes 2-0 ante Cuiabá por la fecha 23 del Brasileirao ⚽🇦🇷 Zárate marcó su primer gol (golazo) en el club 📸 Gil Gomes/AGIF pic.twitter.com/seXSWRNls3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2021

O diário Olé destacou o gol do argentino como um golaço de falta, no ângulo do goleiro Walter, que ajudou o Coelho a se afastar da zona de rebaixamento.

Golazo de Mauro Zárate en Brasil 🔝🇧🇷 https://t.co/lIVmqyf84E — Diario Olé (@DiarioOle) October 2, 2021