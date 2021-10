A Caixa Econômica sorteou na noite deste sábado (02) as seis dezenas do concurso 2415 da Mega-Sena. Os números sorteados foram:

10 – 12 – 26 – 29 – 35 – 60

Quem tiver acertado todas as dezenas vai ganhar um prêmio principal de R$ 29.393.937,78. No entanto, a Caixa ainda não divulgou se o concurso teve ganhador ou se o prêmio irá acumular.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas diariamente em qualquer lotérica do país, no site Loterias Caixa e no app Loterias Caixa (para Android e iOS). Clientes do banco podem apostar por meio do Internet Banking Caixa.

O valor de uma aposta simples (6 dezenas) na Mega-Sena é de R$ 4,50.