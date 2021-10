A partida entre Atlético e Internacional não recebeu um grande público, como aconteceu em jogos do time pela Libertadores, diante de River Plate (ARG) e Palmeiras. Em que pese o bom momento da equipe, líder do Brasileirão com 46 pontos, a venda antecipada teve cerca sete mil bilhetes comercializados.

A Prefeitura de Belo Horizonte permite até 30% da capacidade máxima dos estádios nas partidas em meio à pandemia do novo coronavírus. Isso significa que o local poderia receber pouco mais de 18 mil pessoas para o compromisso deste fim de semana.

No jogo contra o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores, o Gigante da Pampulha contou com 17.030 torcedores. Este foi o primeiro duelo disputado com público na cidade em meio à pandemia do novo coronavírus.

No segundo compromisso da equipe com a presença de público – a eliminação para o Palmeiras na semifinal da Libertadores –, 18.350 pessoas estiveram no estádio. A capacidade permitida é de 18.467, de acordo com os protocolos das autoridades sanitárias.