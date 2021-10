O Tombense inicia neste sábado (2) a caminhada rumo ao acesso. Às 19h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, visita o Ypiranga-RS, no primeiro

duelo da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Nesta etapa, oito equipes divididas em dois grupos se enfrentarão em turno e returno, em suas respectivas chaves. As duas melhores estarão garantidas na Série B em 2022.

Pela Série D, o Uberlândia tentará garantir a classificação às quartas de final, diante do Joinville, às 15h, na Arena Joinville. O Verdão tem a vantagem do empate porque venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Parque do Sabiá.