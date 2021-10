Alô, Nação Azul! Que bom que o torcedor poderá ver em campo amanhã na Arena Independência, contra o Brasil de Pelotas, o jovem Vitor Leque, nova aposta do técnico Vanderlei Luxemburgo. Diante do Guarani, o atacante já teve o respaldo e toda confiança do treinador, tanto que iniciou como titular e deixou a melhor impressão, o que nos faz acreditar que também será escalado de início neste domingo. Luxemburgo foi só elogios ao jogador de 20 anos e 1,74 m de altura. Ele mostrou como características um futebol técnico, de velocidade e bem participativo. É um jovem sem medo, por isso ousado em campo. Que estes jogos que faltam para o término da Série B do Brasileiro possam trazer a afirmação, não só do cuiabano Vitor Leque, mas também oportunidades para outros jogadores, como Marco Antônio, Zé Eduardo, Thiago e Keké. E que o clube já esteja atento a alguns nomes da competição, visando um time forte e em condições de lutar pelo acesso na Série B do próximo ano. É duro falar, mas essa é a realidade do Cruzeiro.

