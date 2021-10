América e Cuiabá abrem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (2), às 17h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Coelho acumula cinco jogos de invencibilidade, e vem de empate com o Flamengo, enquanto o Dourado não perde há seis jogos e também vem de empate, porém sem gols, com o Atlético-GO.

O América é o atual 15° colocado, com 24 pontos. Apenas um ponto de diferença para o primeiro time do Z-4, o Bahia. O Cuiabá, briga na primeira metade da tabela, na 10° posição, com 29 pontos.

Como chegam as equipes?

O América não perde há cinco jogos, venceu Ceará (2 a 0) e Athletico-PR (2 a 0), e empatou com Corinthians (1 a 1), São Paulo (0 a 0) e Flamengo (1 a 1). A equipe teve quatro dias de treinos em Belo Horizonte para este jogo. Vagner Mancini aproveitou para recuperar seus atletas do desgaste físico, como Ademir e Mauro Zárate, devido à dura sequência da última semana. Mancini não perdeu jogadores em relação ao último jogo e não deve realizar mudanças no time.

Com boa campanha no Brasileirão, o Cuiabá perdeu apenas um de seus últimos 10 jogos. Venceu Athletico-PR (1 a 0), Palmeiras (2 a 0), Santos (2 a 1) e Juventude (2 a 1); empatou com Internacional (0 a 0), Bahia (1 a 1), Fortaleza (0 a 0), Fluminense (2 a 2) e Atlético-GO (0 a 0), e sofreu revés para o Grêmio (1 a 0).

Para o duelo, o técnico Jorginho tem dois desfalques: o volante Camilo e o meia Max, que receberam o terceiro amarelo e vão cumprir suspensão automática. Porém, terá os retornos do zagueiro Marllon e do atacante Rafael Papagaio, que estavam suspensos diante do Atlético-GO.

Retrospecto

América e Cuiabá já se enfrentaram em cinco oportunidades, sendo quatro pela Série B e uma pela Série A. O retrospecto é de duas vitórias americanas, dois empates e uma vitória para o time mato-grossense. O último encontro entre as equipes foi no primeiro turno da Série A, quando empataram sem gols na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Retorno do público

A partida será marcada pelo reencontro do Cuiabá com sua torcida, após mais de um ano e meio, devido a liberação da CBF para o retorno do público aos estádios. Seguindo todos os protocolos estabelecidos, o Dourado espera receber bom público na Arena Pantanal, que terá 35% da capacidade liberada, cerca de 14.300 torcedores.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X AMÉRICA

Motivo: vigésima terceira rodada da Série A

Data: 2 de outubro de 2021

Horário: 17h (Brasília)

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7 FM

Árbitro: Rafael Traci (FIFA/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Johnny Barros de Oliveira (CBF/SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Felipe Azevedo, Mauro Zárate e Fabrício Daniel. Técnico: Vagner Mancini.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Marllon (Alan Empereur) e Uendel; Auremir, Pepê e Gava (Cabrera); Cafú, Clayson e Élton (Jenison). Técnico: Jorginho.