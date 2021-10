Considero a partida desta noite de extrema importância para o Atlético. É o jogo de mostrar para o próprio grupo e para a torcida que a eliminação para o Palmeiras na última terça-feira faz parte do passado e não abalou a estrutura de um time com tantos jogadores experientes como o Galo. Foi uma semana difícil dentro e fora de campo, mas a qualidade do Atlético fala mais alto. Vencer o Internacional é questão de honra e será muito importante para a sequência da temporada. O Galo não pode perder essa gordura que acumulou até agora na Série A do Brasileiro, principalmente porque o Flamengo, que hoje é o quarto colocado, tem dois jogos a menos. O segundo turno ainda está no início e tem muita água para passar debaixo da ponte. A presença do torcedor será fundamental no reencontro após o baque. Um abraço!

