Um homem morreu após ser atingido pela queda de um muro no município de Tupã (SP), ontem (1º), durante a ocorrência de fortes ventos na região. A ventania levantou também uma nuvem de poeira na cidade.

O rapaz, que trabalhava em uma obra, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

No último domingo (26), moradores de outros municípios do interior paulista acompanharam fenômeno semelhante, com a ocorrência de ventos fortes e tempestades de areia, incluindo Ribeirão Preto, Franca, Jales, Presidente Prudente e Araçatuba, além de cidades do Triângulo Mineiro.Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Andrea Ramos, os dias secos e quentes favoreceram essas tempestades de areia.

Presidente Prudente

Presidente Prudente, também interior paulista, teve ocorrências registradas ontem (1º) devido aos ventos fortes, que chegaram a 103km/h, e ao temporal que atingiram a cidade. Segundo a prefeitura, três pessoas ficaram levemente feridas, oito ficaram desabrigadas e foram acolhidas por serviços ligados à Secretaria de Assistência Social, e outras 14 pessoas ficaram desalojadas e se abrigaram em casas de familiares. Não há registros de pessoas desaparecidas nem óbitos.

Relatório da Defesa Civil dão conta de que duas casas foram interditadas. Ao todo 50 imóveis tiveram algum tipo de danificação. As áreas de desembarque e de lojas de serviços do Aeroporto Estadual de Presidente Prudente também tiveram que ser interditadas, conforme informou o município.

Por medida de segurança, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas presenciais na rede municipal na próxima segunda-feira (4), para que seja possível concluir análise de cada uma das 65 unidades de ensino após o temporal.