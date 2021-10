Ficou para a última rodada do quadrangular do Módulo II do Campeonato Mineiro, a definição da segunda vaga na elite do futebol estadual em 2022. Os quatro postulantes ao acesso brigaram semana a semana para atingir o objetivo: o acesso. O funil é estreito, e o Democrata-GV, saltou adiante. Garantiu-se antecipadamente, na última segunda-feira.

Neste sábado (2), Villa Nova e Nacional brigarão pelo outro e único lugar na Primeira Divisão. O Tupynambás, por sua vez, sem chance de subir, cumprirá tabela. A derradeira jornada da competição será disputada nesta tarde, com ambos os confrontos previstos para as 15h.

No Castor Cifuentes, o Leão do Bonfim recebe a Pantera, podendo até empatar para retornar ao Módulo I. Contudo, o pensamento no clube é outro.

“Vamos para ganhar! O empate nos dá o acesso, mas o Villa não pode pensar nunca em empatar, tem de ganhar em casa. Eles (os jogadores) estão muito entusiasmados, a torcida inflamando os caras. A torcida do Villa comparece, é chata para caramba (brinca), mas empurra o time até o fim. Desde 2006, quando o Villa disputou a final da Taça Minas Gerais, não houve uma mobilizaçao como a que está ocorrendo agora na cidade”, empolga-se Bruno Sarti Almeida, presidente do time de Nova Lima.

Se o placar no Alçapão do Bonfim não for alterado, o Villa subirá, mas o título do Módulo II será do Democrata, líder do quadrangular, com dez pontos. Em busca desse objetivo, a Pantera percorreu 315 quilômetros, de Governador Valadares a Belo Horizonte.

“O acesso foi muito difícil, o nível da competição estava muito alto neste ano. A gente tem agora, em jogo, o título, né? Então, amanhã (sábado), vale tudo. Estamos muito focados. O grande objetivo é o título, para a gente voltar levando o troféu para a cidade de Governador Valadares”, projeta Paulo Schardong, técnico da Pantera.

De olho em Nova Lima

No outro embate desta tarde, o Nacional recebe o Tupynambás, lanterna, com três pontos, no Soares de Azevedo, em Muriaé. Com cinco pontos, em terceiro, além da obrigação do triunfo, os anfitriões precisarão torcer por revés do Villa para manter o sonho do acesso.

“O que tinha de ser feito, fizemos. Agora, é esperar o que vai acontecer lá em Nova Lima”, pondera José Geraldo Pimentel, vice-presidente do NAC.

O Tupynambás não anseia mais nada no quadrangular. Contudo, vale a honra.

“Venho conversando com os atletas de forma correta. Por mais que seja para cumprir tabela, não tendo mais chance de acesso, a gente precisa de uma vitória para melhorar a colocação. Encerrar a competição de uma forma digna, com hombridade e profissionalismo”, enaltece Gustavo Brancão, treinador do time de Juiz de Fora.

Vai rolar mala preta e branca?

O Módulo II do Campeonato Mineiro chegou à última rodada indefinido. Apenas o Democrata-GV está garantido no Módulo I. Somente o Tupynambás não tem mais chance. Villa e Nacional ainda anseiam subir. Justamente por isso, nos bastidores da competição, surgiu a hipótese de incentivo financeiro oculto, conhecido na boleiragem como mala branca, mala preta!

Isso porque, seria interessante ao Democrata, mesmo garantido, esforçar-se ainda mais contra o Villa. Por consequência, além de garantir o título, “ajudaria” o Nacional.

Edvaldo Soares, dirigente da Pantera desde 2002, refuta a possibilidade.

“Negativo! Não faríamos isso com time nenhum, menos ainda com o Nacional. Temos uma rivalidade com eles e nem teriam coragem de ligar para mim e falar qualquer coisa desse tipo”, assegura o diretor de futebol do Democrata.

José Geraldo Pimentel, dirigente no NAC, reafirma, confirma: “Da nossa parte, nunca”.

Bruno Sarti Almeida, presidente do Villa, interessado na vitória do Tupynambás contra o Nacional, embora dependa só de si, também refuta o “incentivo”.

“Isso aí não passou pela nossa cabeça. Andamos tão certinhos e não passou pela nossa cabeça. Futebol acontece de tudo, mas não pensamos nisso”, assegura Bruno.