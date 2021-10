“Estou passando mal”. Essa foi a expressão usada por Lary Bottino, na última sexta-feira (1/10), quando entrou em “A Fazenda 13”, ocupando a vaga deixada por Fernanda Medrado. A chegada da nova jogadora aconteceu durante a terceira festa do reality rural – o evento, a propósito, chamou atenção pela falta de bebidas alcoólicas.

“Você viu que diminuíram a bebida? Deve ter repercutido”, disse Arcrebiano, durante uma conversa com Gui Araújo, citando a expulsão de Nego do Borel – o cantor é suspeito de ter abusado de Dayane após a segunda festa do reality (entenda o caso).

A falta de bebida alcoólica, no entanto, não freou a língua de Lary, que afirmou não ter homens na casa para que ela possa ficar. “Nossa, não tem um bofe para eu dar mole aqui”, afirmou ela. “O Arcrebiano”, sugeriu Rico. “Credo”, respondeu a novata.

Lary Bottino, também em um bate-papo com Rico, disse que não quer desenterrar as polêmicas do “De Férias com o Ex”. “Eu não gosto dessas coisas. Odeio essa história”, afirmou ela.

Lary Bottino falou sobre o “De Férias” no programa Conecta: