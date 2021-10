A artista plástica Geralda Guevara, moradora de Divinópolis, na região Central de Minas, foi selecionada pela primeira vez para participar da 3ª edição da Bienal Internacional de Arte Naïf Totem Cor-Ação, realizada na cidade de Socorro, em São Paulo.

A bienal é a maior mostra internacional de Arte Naïf na América Latina. A obra intitulada “Memória de Infância”, criada pela artista, ficará em exposição no Museu Municipal Doutor João Baptista Gomes Ferraz até o dia 13 de novembro.

Nas redes sociais a artista demonstra a felicidade na participação da bienal. “Àgua mole em pedra dura tanto bate até que fura. Assim vou seguindo na persistência em criar meu mundo através da arte. Selecionada pela primeira vez na Binaf com uma obra que saiu da alma: Memória de infância. Felicidade só aumenta”, comentou a artista plástica em um post.

Bienal

A arte Naïf é geralmente produzida por autodidatas que não têm formação acadêmica no campo das artes. As características desse tipo de arte englobam, com frequência, a composição plana, bidimensional e o uso de muitas cores.

Geralda Guevara

Geralda Aparecida de Araújo Guevara, que assina as obras como Ge Guevara, nasceu em Belo Horizonte, mas mora em Divinópolis há mais de 20 anos e trabalha como assistente social na Prefeitura de Itaúna.

Nas redes sociais a artista considera cada uma de suas obras verdadeiras manifestações de luta e resistência contra a opressão historicamente enraizada em nosso cotidiano.



Obra selecionada

A obra de Geralda Guevara selecionada para a exposição: “Memória de Infância” foi produzida neste ano. É uma pintura acrílica sobre tela, com medidas de 50 x 60 centímetros.