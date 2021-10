A seleção brasileira masculina de futsal assegurou, pela segunda vez consecutiva, a medalha de bronze na Copa do Mundo Fifa, ao vencer de virada o Cazaquistão, por 4 a 2, em Kaunas (Lituânia), na tarde deste domingo (3). A equipe canarinho perdia por 1 a 0 ao final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o empate veio com gol contra do fixo Taynan, brasileiro naturalizado cazaque, mas a história do jogo só mundo mesmo nos minutos finais, com finalizações certeiras de Rodrigo, Ferrão e Lé.

VITÓRIA! Seleção de Futsal terminou participação na Copa do Mundo com um triunfo sobre o Cazaquistão e ficou em 3º lugar na competição. Agora começa um novo ciclo! Vamos juntos na busca pelo retorno ao topo! 🇧🇷 4×2 🇰🇿 #FutsalBrasil #FutsalWC Fotos: Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/PPlbrLPr4d — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 3, 2021

No primeiro tempo o Brasil desperdiçou oportunidades de abrir o placar.. Logo no primeiro minuto, em contra-ataque, Rodrigo quase marcou, depois aos 10 minutos Dieguinho recebeu na entrada da área e bateu de primeira, mas o goleiro cazaque Higuita defendeu. Na sequência, Arthur também quase balançou as redes, ao se livrar da marcação e arrancar em lance individual. Após 11 minutos, o Cazaquistão saiu na frente gol de Akbalikov, que aproveitou lançamento na medida do goleiro Higuita.

Na segunda etapa, aos quatro minutos, Taynam tentou recuar a bola para Higuita e fez contra, garantindo o empate para o Brasil. E foi ele mesmo que ampliou para o Cazaquistão aos 11 minutos. Na sequência, os brasileiros voltaram a igualar o placar com Rodrigo, após tabela com Dieguinho. Aí a pressão total foi brasileira: aos 13 minutos. Pito pelo lado esquerdo tocou pra Ferrão marcar o gol da virada e pela primeira vez o Brasil ficou à frente do marcador. E coube a Lé, sacramentar a vitória e garantir o bronze ao mandar uma bomba já aos 15 minutos.

A campanha brasileira no Mundial somou seis vitórias em sete jogos, 28 gols marcados e oito sofridos.