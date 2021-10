O Cruzeiro está perto de acertar a renovação de Fábio por mais uma temporada. Aos 41 anos, o goleiro já tem negociação adiantada para ficar na Toca da Raposa II por mais 12 meses, conforme apurado pelo Super.FC.

As tratativas são conduzidas pelo departamento de futebol diretamente com o atleta, que está sem empresário desde 2019, quando deixou de trabalhar com João Sérgio por causa do seu envolvimento nos escândalos da gestão de Wagner Pires de Sá.

As conversas estão adiantadas e devem ter um desfecho positivo até o fim desta semana. A expectativa do clube é anunciar o acordo com o atleta nos próximos dias, de acordo com a apuração da reportagem.

Fábio chegou ao Cruzeiro em 2005 e tornou-se o atleta que mais defendeu as cores do clube. Ele soma 966 partidas com as cores do clube, considerando o duelo deste domingo (3), diante do Brasil de Pelotas (RS), na Arena Independência.