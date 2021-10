Com a possibilidade de o Campeonato Brasileiro contar com vagas para a Sul-Americana para os times que estiverem entre a 10ª e a 15ª colocação, o América pode sonhar em alcançar uma competição continental, além de permanencer na elite do futebol brasileiro. Porém, apesar do bom momento, Vagner Mancini prega pés no chão.

“O objetivo é a permanência na Série A. Tudo aquilo que for alcançado fora disso vai ser lucro. Nunca falei outra coisa e não vou falar, nossa permanência na Série A é nosso objetivo número 1. Chegar à Sul-Americana, na Libertadores, vai ser consequência do que a gente fizer até o fim do ano”, pontuou o treinador, que vai completar quatro meses no clube.

Após a vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0, o Coelho pôs fim ao jejum de três meses sem vencer fora de casa, além de alcançar a marca de seis jogos sem perder. Mancini diz que o time deve celebrar, mas sem excessos, pois o objetivo não foi atingido. “Não pode supervalorizar, nem depreciar. É óbvio que jogando fora de casa e diante de um concorrente, ganhar na casa do adversário faz com que você tenha que comemorar hoje. Amanhã, passamos a pensar no próximo jogo que é o Palmeiras. Não adianta ter excessos de comemoração, entusiasmo, porque não chegamos em lugar nenhum ainda”, diz.

O treinador, que chegou à sua sexta vitória no comando do América destaca que é importante ter os pés no chão. “É saber que dessa forma que a gente vem atuando, passa a ter um campeonato melhor disputado, que é o que a gente quer para o América”, conclui, ao dizer que o time não deve perder o foco e a concentração, pois há muitos jogos difíceis pela frente.