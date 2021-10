Em comemoração aos 50 anos da TV Encontro das Águas, emissora pública do Amazonas, afiliada à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e parceira da TV Brasil, o programa Partituras exibe uma edição especial neste domingo (3), às 22h30.

A produção acompanha uma performance inédita da orquestra Amazonas Filarmônica em concerto realizado no Teatro Amazonas, na capital do estado, um grande patrimônio arquitetônico do país. O cartão-postal de Manaus também está em festa e completa 125 anos em 2021.

O repertório do recital contempla obras do francês Gabriel Fauré e do austríaco Franz Schubert. Sob a regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, a Amazonas Filarmônica e seu corpo de músicos brindam os telespectadores com uma apresentação emocionante.

Sobre o Partituras

Há mais de sete anos no ar, o Partituras busca democratizar o acesso à chamada grande música com espetáculos semanais de 52 minutos na televisão aberta. A produção da TV Brasil mostra concertos registrados em parceria com instituições como a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Orquestra Petrobras Sinfônica (OPES), Sala Cecília Meireles, p Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Theatro Municipal.

Além das grandes apresentações, o Partituras ainda traz entrevistas com os artistas convidados. A ideia é aprofundar e enriquecer a experiência do telespectador que pode conhecer a trajetória dos músicos e descobrir curiosidades sobre as obras executadas.

Os recitais exibidos pela emissora pública no programa Partituras podem ser conferidos semanalmente no site do programa e no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS. O Partituras ainda tem uma versão radiofônica que vai ao ar pela Rádio MEC FM Rio 99,3 MHz e Brasília 87,1 MHz.