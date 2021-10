O peão Rico Melquiades fingiu uma convulsão e gerou pânico na madrugada nos colegas de confinamento de “A Fazenda 13”, da RecordTV. A atitude gerou muita chateação dos confinados.

Na madrugada de domingo (3) para segunda (4), Rico estava na baia junto com Aline Mineiro, Victor Pecoraro e Tiago Piquilo e resolveu fazer uma “piada”.

Ele começou a se debater na cama. Os colegas tentaram acudir o rapaz que caiu na gargalhada. Em seguida, recebeu um xingamento de Aline.

O Rico fingindo que estava tendo convulsão de madrugada na baía #AFazenda opiniões? pic.twitter.com/z8h1r352W4 — hora da fofoca – #AFazenda13 (@horadafofocatv) October 4, 2021

Mas não é de agora que Rico causa polêmica na casa. Os participantes ficaram sem água encanada e gás por 24 horas por uma punição provocada de forma proposital por ele.

Depois de ser o mais votado pela casa para ir à roça, o influenciador ficou revoltado e decidiu andar sem microfone, o que é proibido pelas regras da atração.

Após Erika Schneider, a fazendeira daquela semana, anunciar a punição para os outros peões, Rico comemorou. “Uhu, produção. Te amo!”, gritou ele. Sthe Matos não gostou e rebateu. “Gente, que desequilíbrio!”.

Embora tenha sido o mais votado para a roça (recebeu sete indicações), o poder do Lampião livrou Rico da berlinda.

Rico também discutiu com outros participantes como MC Gui e Mileide Mihaile. A briga com a peoa ocorreu durante a formação da roça porque o influenciador não gostou de receber o voto dela.

“As pessoas aqui nessa edição, tudo é desrespeito. Se eu chamar uma pessoa de sonsa para eles é desrespeito. Quem não conhece ela [Mileide], que compre ela. Quero só pontuar isso. […] Eu não menti, eu estou sendo sincero. Ela quer agradar todo mundo. Ela é saboneteira”, disse ele no programa ao vivo.